Volejbalisté Českých Budějovic v Lize mistrů nestačili se Šotolovu Ankaru

Jihostroj se na začátku zápasu potýkal s přihrávkou a rychle prohrával 1:5. V úvodní sadě se několikrát přiblížil na rozdíl jediného bodu, ale nakonec ji prohrál sedmibodovým rozdílem.

Od druhého setu domácí trenér Zdeněk Šmejkal vyměnil libera, místo reprezentanta Michaela Kovaříka poslal na hřiště kapitána Petra Michálka. I s jeho přispěním získali domácí převahu. Výbornou obranou otočili ze stavu 3:5 na 8:5 a vedení si pak udržovali až do koncovky, v níž si vypracovali hned šest setbolů. Čtvrtý z nich proměnili.

Čeští mistři měli proti tureckým šampionům dobře rozehraný i třetí set, vedli 15:12 a ještě 17:16. Jenže pak přišel na servis Šotola, dostal domácí pod tlak a Ankara otočila na 22:17. Tím zlomila vývoj utkání. Koncovku si pohlídala a na začátku čtvrtého setu domácím, kteří se trápili v útoku, odskočila na 8:0. Z toho už se Jihostroj nevzpamatoval a stejně jako v úvodním kole v Perugii nezískal proti favoritovi ani bod.

Marek Šotola (vlevo) z Halkbanku Ankara.se spoluhráčem Tunou Uzunkolem.

Trenér Šmejkal v rozhovoru pro Českou televizi litoval, že jeho svěřenci polevili. „My jsme z nepochopitelných důvodů ubrali na servisu a v Champions League se takhle nedá hrát. Už bychom se z toho mohli poučit. Přijde mi to, že se vracíme do starých chyb a nedokážeme se z nich pohnout. Zničehonic přestáváme hrát důrazně a odvážně a to se neodpouští,“ řekl.

Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen český reprezentační univerzál v tureckých barvách Šotola. „Bylo to úžasné vidět všechny lidi, kteří mě podporovali. Jsem super šťastný, že jsem tady, a jsem rád, že jsme vyhráli,“ poznamenal pětadvacetiletý volejbalista. V dnešním utkání měl bezmála šedesátiprocentní úspěšnost v útoku, z něhož zaznamenal dvacet bodů. Další čtyři body přidal ze servisu, jeden z bloku.

O první vítězství v tomto ročníku Ligy mistrů se budou českobudějovičtí volejbalisté snažit 4. prosince, kdy doma přivítají francouzský celek Saint-Nazaire.

Volejbalová Liga mistrů 2. kolo Skupina D

České Budějovice - Halkbank Ankara 1:3 (-18, 22, -22, -15)

Rozhodčí: Rogič (Srb.), Tillmann (Maď.). Čas: 111 min. Diváci: 2068. Sestava a body Českých Budějovic: Okolič 8, Bitar 5, Rodrigues 10, Taylor-Parks 7, González 15, Nikpúr 16, libero Kovařík/Michálek - Emmer, Pitner, Brichta. Trenér: Šmejkal.

Nejvíce bodů Ankary: Šotola 25, Lagumdžija 13, Kooy 11.

Tabulka