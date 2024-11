České Budějovice na úvod volejbalové Ligy mistrů hladce prohrály v Perugii

Volejbalisté Českých Budějovic vstoupili do základní skupiny D Ligy mistrů prohrou v Perugii. Italskému favoritovi český mistr podlehl 0:3 po setech 16:25, 23:25 a 22:25. Další zápas čeká Jihočechy za týden na domácí palubovce proti Halkbanku Ankara, v jehož barvách by se měl do Českých Budějovic vrátit odchovanec Marek Šotola.