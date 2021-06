Smečař Licek doplnil kádr budějovických volejbalistů

Skončili zahraniční blokaři Peter Ondrovič s Valerijem Toduou, smečař Marek Zmrhal a kariéru uzavřel Filip Rejlek. Nahradit by je měli 23letý blokař Oliver Sedláček, o tři roky starší smečař Martin Licek a univerzál Michal Kriško, zkušený navrátilec. K tomu počítejme ještě nadějného blokaře Josefa Poláka, jenž se vrátil už v minulém ročníku.

„Získali jsme dva velké talenty českého volejbalu, k tomu zkušeného Kriška. Zároveň jsme mírně omladili. Na výběru posil se také podílím, takže bych měl být spokojený. A jsem,“ komentuje českobudějovický trenér René Dvořák.

Největší posilou má být ten, jehož jméno klub představil až na konec – reprezentační smečař Martin Licek. Loni patřil v dresu Brna mezi nejvíce bodující hráče extraligy, v závěru sezony ještě přispěl k bronzu rakouského Waldfirtlu.

„Měl by nám pomoci na příjmu, bloku, v útoku i na servisu. Doplňovat by ho vždy měl jeden ze dvou techničtějších smečařů Petr Michálek a Filip Stoilovič,“ předpovídá kouč.

„Měl jsem i nabídky ze zahraničí. Přemýšlel jsem o nich. Když se mi ozval Jihostroj, tak je to pro mě stejné, jako kdybych šel do ciziny. Bude na mě velký tlak, který mě může posunout dál,“ tuší Licek.

Jak bude tým fungovat, to se ukáže až na hřišti. Měl by však být srovnatelný s tím loňským, ne-li lepší. „Oslabit bychom neměli. Naše mužstvo by mělo mít výhodu v mezihře, v obraně a technické šikovnosti hráčů v poli. To není tak vidět, ale dělá to při zápasech hodně,“ tvrdí Dvořák.

Stejně tak se pozná až v sezoně, jestli dobrý mix na papíru zajistí očekávané výsledky. „Věříme, že to bude fungovat. Budeme opět spoléhat na kvalitní příjem a dobrou souhru v útoku. Dva cizince jsme nahradili českými hráči. Máme vyrovnané pozice a široký kádr, což je třeba, když budeme hrát víc soutěží,“ má jasno.

Do začátku sezony zbývá ještě hodně času. Do poloviny června hráči trénují, sportují, udržují se v kondici. Řada z nich pokračuje s národními týmy. Pak si volejbalisté užijí volno, ale postupně už začnou plnit své plány v letní individuální přípravě.

„Je to osvědčený model, který využíváme posledních pět let, co jsem u týmu. Musíme si od sebe také odpočinout. Dva měsíce společné přípravy od začátku srpna pak stačí,“ doplňuje Dvořák, trenér druhého týmu české extraligy z poslední sezony.