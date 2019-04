Liberec vyhlíží finálový double. Ženy hrají v pondělí o postup

Atraktivní bitva volejbalistek začne až v 18.00, nikoli v 17, jak bylo původně v rozpisu, a ze záznamu ho bude vysílat od 20.00 ČT Sport.

Liberečanky prohrávaly v sérii 1:2 na zápasy, ale v pátek dokázaly v prostějovské hale zvítězit 3:2 a vrátit semifinále do haly Dukly. „Na to páté rozhodující utkání doma se moc těšíme, myslím, že jsme si za celou sezonu zasloužili se o to finále porvat až do konce,“ říká Libor Gálík, kouč žen Dukly, které skončily po základní části druhé těsně před Prostějovem.

Momentka z utkání Liberec - Prostějov.

Liberečtí volejbalisté vybojovali tituly v letech 2015 a 2016 a poté je dvakrát za sebou vyřadilo v semifinále Kladno. Napotřetí už to letos Středočechům hráči Dukly nedovolili. V pátek večer triumfovali v kladenské hale 3:1 a stejným poměrem vyhráli i celou sérii.

„Strašně jsem si oddechl a mám z toho postupu obrovskou radost. Finále bereme po těch dvou předchozích bronzech jako velký úspěch. A také mě těší, že jsme konečně přes to Kladno přešli, protože i letos hrálo výborně,“ tvrdil Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla. „Po té zlaté generaci jsme mančaft postupně výrazně změnili. Máme nového nahrávače, jiné smečaře a jsme rádi, že ta volba nových hráčů se nám vyplatila. A radost mám i z mladých kluků Indry a Srba, kteří v důležitých momentech mužstvu pomohli.“

Finálovým soupeřem volejbalistů Liberce, které vede už desátou sezonu v řadě trenér Michal Nekola, bude vítěz základní části Jihostroj České Budějovice. Souboj o mistrovský titul, který se hraje na tři vítězství, začne tento pátek v českobudějovické hale. „Bude to strašně těžké, ale moc chceme třetí zlato v pěti letech,“ přeje si Šimoníček.