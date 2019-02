Liberecké volejbalistky čeká v Izraeli bitva o čtvrtfinále Challenge Cupu

Postupová matematika je jasná. Pokud Liberečanky zvítězí, nebo uhrají aspoň dva sety, čeká je ve třetím nejvýznamnějším evropském poháru účast ve čtvrtfinále. V případě triumfu domácího izraelského týmu 3:0 nebo 3:1 přijde na řadu zlatý tie-break, který rozhodne.

„Jde o stejnou situaci jako v předchozím kole s ruským Saratovem, tedy uhrát dva sety, což se nám povedlo. Když to nevyjde, tak budeme muset zmobilizovat síly a uhrát ten zlatý set. Pozitivní pro nás může být, že máme šanci na postup až do úplného konce utkání,“ řekl Libor Gálík, kouč volejbalistek Dukly. „V tom prvním domácím zápase jsme soupeřky dostali hlavně servisem a na to budeme spoléhat i tam. Samozřejmě teď do odvety už o izraelském týmu víme mnohem víc.“

Stotisícové město Kfar Saba v Izraeli je od Liberce vzdálené vzdušnou čarou přes 2 600 kilometrů. „Toho cestování se bojím nejvíc,“ přiznal Gálík před včerejším brzkým ranním odjezdem z Liberce na dlouhou pouť do Izraele. „Kvůli dlouhé bezpečnostní kontrole před vstupem do Izraele je to všechno mnohem delší, takže strávíme na cestě vlastně celý den a uvidíme, co to s hráčkami udělá. Každopádně postup mezi nejlepších osm týmů je velkým lákadlem.“