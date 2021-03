Liberečtí volejbalisté dostali lekci a jsou krok od vyřazení

Výkon libereckých favoritů, kteří se řadí mezi největší aspiranty na zisk titulu, má v sérii strmě sestupnou tendenci. V prvním duelu vyhráli doma jasně 3:0, ve druhé bitvě v Ostravě podlehli 2:3 a ve středu v domácí hale už utrpěli od nadšeně bojujících soupeřů pořádnou lekci v podobě jednoznačné porážky 0:3. Absence zraněného Ukrajince Kovalčuka, který byl v sezoně jedničkou na nahrávce, se zřejmě projevila víc, než v Dukle očekávali.

„Je to smutné, ale jsme to my, kteří bychom měli držet pevně otěže těchto zápasů. Prostě play off by měl být pro nás vrchol soutěže a Ostrava nám zatím ukazuje, jak se to má hrát, s jakým nasazením a jak odvážně. Prostě perou do servisu a my jenom koukáme,“ zlobil se zkušený univerzál a kapitán Dukly Jan Štokr.

Armádní klub tak balancuje na okraji propasti, čtvrtfinálové vyřazení by bylo pro tým s kvalitním a širokým kádrem obrovským šokem.

V sérii na tři výhry prohrává Liberec 1:2 a první postupový mečbol Ostravy bude odvracet zítra od 14.45 v její hale. Utkání vysílá ČT sport na webu a HbbTV. „Musíme se v Ostravě nějak odblokovat a začít pořádně hrát,“ burcuje k obratu Štokr.