Liberečtí volejbalisté zlomili prokletí tie-breaků. A jsou v semifinále

S favorizovaným Libercem to přitom vypadalo skoro beznadějně, protože prohrával už 0:2 na sety, ve třetím 12:16 a vše spělo k pátému rozhodujícímu duelu série. Jenže Severočeši v tu krizovou chvíli zaveleli k obdivuhodnému obratu a bitvu v parádní divácké atmosféře dokázali otočit ve svůj prospěch. Třetí sadu nakonec vyhráli 25:22 a v dalších už Odolenu Vodu, která kromě libera nastoupila do utkání se šesti cizinci v základní sestavě, smetla jednoznačně 25:16 a 15:7.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Před Odolkou musím smeknout, protože celou sérii kromě toho předchozího zápasu u nás doma hrála výborně a bylo to vyrovnané,“ řekl Michal Nekola, kouč Dukly. „Na druhou stranu musím určitě smeknout i před naším týmem, protože otočit zápas z nula dva v takovém bouřlivém prostředí, to opravdu klobouk dolů.“

Nekolovi se povedl tah se střídáním, kdy v průběhu druhé sady nasadil odvážně do hry čerstvě 19letého nahrávače Jiřího Srba místo chybujícího Biernata. Mladík Srb pak byl v roli režiséra jedním z hlavních strůjců vítězného obratu Liberce. „Za Srbíka jsem strašně rád, že tam šel a že to vlastně on otočil,“ chválil mladého nahrávače zkušený liberecký univerzál Jan Štokr, s 29 uhranými body hlavní hvězda zápasu.

A klíčovým dílem postupové mozaiky byl pro volejbalisty Dukly vítězně uhraný tie-break. Páté sety byly totiž v letošní sezoně pro Liberečany děsivou noční můrou. V extralize ovládli pouze ten první ve 2. kole v Ostravě a pak jich dalších šest v řadě prohráli!

Až teď v Odoleně Vodě zase přišla radost z triumfu po pětisetové bitvě, navíc velice důležitého. Volejbalisté Liberce, kteří vkročili do play off ze stříbrné příčky po základní části, tak už mohou vyhlížet soupeře pro semifinále. Bude jím buď Kladno, nebo Ostrava. Rozhodne se v neděli odpoledne po pátém rozhodujícím souboji čtvrtfinálové série mezi domácím Kladnem a Brnem.