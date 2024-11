Sedm porážek a dost. Liberci sázka na Lodiho nevyšla, italského kouče vyhodil

„Trenéra Lodiho jsme odvolali z důvodu neuspokojivých výsledků,“ uvedl Jakub Veselý, sportovní ředitel VK Dukla Liberec. „Předváděná hra byla špatná, což vycházelo z jeho neefektivní práce s mančaftem, nevyužití potenciálu všech hráčů, které tady máme, i nepovedených střídání v zápasech.“

Volejbalisté Liberce zatím předvádějí jeden z nejméně povedených startů do sezony v historii samostatné české extraligy, ne-li vůbec nejhorší. Jejich bilance je sedm porážek, z toho pět v tie-breaku, a pouhá tři vítězství nad Ústím nad Labem, Příbramí a Beskydami, tedy nad soupeři ze spodu tabulky. A když se k tomu připočte vyřazení z Českého poháru od Ostravy už v osmifinále, jsou aktuální výkony a výsledky pro Duklu, klub s vysokými ambicemi, malou katastrofou.

Očekávání přitom byla po příchodu italského trenéra Lodiho i velké obměně kádru velká a mluvilo se o útoku na nejvyšší příčky. „Myslím, že angažování trenéra z ciziny v Dukle přišlo o pár let později a je to teď nejlepší volba, kterou vedení mohlo udělat. Tréninky jsou jiné, kouč Lodi je obrovsky náročný, nejen zápasy, ale i všechny tréninkové jednotky si natáčí na video, hned hledá chyby a ty informace předává hráčům. A je jen na nich, jak s nimi naloží, a mají tak mnohem víc možností se zlepšovat. Naším cílem by měla být medaile,“ tvrdil před sezonou velezkušený nahrávač, kapitán týmu a nově i hrající asistent trenéra Lukáš Ticháček, který ale za několik týdnů po sérii nezdarů, konkrétně po porážce v Kladně, naznačil: „Máme vnitřní problémy v týmu, které se snažíme řešit.“

„Čekali jsme, že oživení zahraničním trenérem nás opět přivede na vítěznou vlnu, ale opak se stal pravdou,“ podotkl Jakub Veselý. „Přitom kádr máme podle mě kvalitní, je tady pět kluků z nároďáku a zahraniční ofenzivní posily Kanaďan House a Američan Petty, které si přivedl trenér Lodi, protože je znal. Od nich jsme samozřejmě čekali trochu víc,“ doplnil liberecký sportovní ředitel.

V posledních třech kolech vyzkoušeli v Liberci neobvyklý experiment. „Koučováním při zápasech byl pověřen asistent trenéra,“ vysvětlil Pavel Šimoníček, ředitel klubu. Italský hlavní kouč Alessandro Lodi byl při zápasech jen v neutrální zóně, bedlivě sledoval a analyzoval výkon mužstva, zatímco na hřišti vedl mužstvo a řídil střídání asistent Vladan Merta, jehož „asistentem“ byl Jakub Veselý.

Přineslo to sice domácí výhru nad Beskydami, ale pak přišla drtivá prohra 0:3 v Karlových Varech, při níž hráči Dukly nepřekonali ani v jednom setu hranici dvaceti uhraných bodů, a trpělivost managementu s koučem Lodim přetekla. „Vyzkoušeli jsme i tuto variantu, jestli by nám nebyla prospěšná, ale pak jsme si vyhodnotili, že je to jen polovičaté řešení, které nikam nevede..., a už bylo třeba najít nějaký nový impulz pro tým,“ popsal Jakub Veselý.

Tým libereckých volejbalistů tak aktuálně vedou Merta s Veselým a Ticháčkem. „Momentálně je v jednání, jestli budeme angažovat nového trenéra, nebo jestli zkusíme i nějaké hráčské změny. Uvidíme, co se naskytne a co přinesou další dny a týdny,“ naznačil Veselý.

Prvním ostrým testem pro volejbalisty Dukly bez trenéra Alessandra Lodiho bude těžký domácí duel, v němž tuto sobotu vyzvou České Budějovice.