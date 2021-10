Liberečtí volejbalisté mají domácí premiéru, dočkají se úvodní výhry?

První úspěch už proto Liberečtí netrpělivě vyhlížejí a očekávají ho v premiérovém domácím duelu této sezony nejvyšší soutěže, v němž zítra od 18 hodin vyzvou ve 4. kole v rivalském severočeském derby soka z Ústí nad Labem.

„Se startem soutěže samozřejmě spokojení být nemůžeme. Mrzí mě zejména jednoznačná porážka v Příbrami, kde jsme hráli slabě hlavně v útoku a na servisu,“ uznal trenér Michal Nekola, který vede volejbalisty Liberce už ve své třinácté sezoně v řadě.

Přes léto musel poskládat a vyladit úplně nový tým, protože kádr armádního klubu prošel extrémní obměnou - z loňského celku odešlo hned deset hráčů.

„Pořád s tím válčíme a musíme to prostě dávat postupně dohromady. Celou letní přípravu nám kvůli reprezentačním povinnostem chyběl první nahrávač Bartůněk, z juniorského mistrovství světa se sice už vrátil druhý nahrávač Bryknar, ale hned se zranil, takže jedeme jen na jednoho hráče na tomto důležitém postu, a to není jednoduchá situace. Navíc smečaři Janků a Lux jsou po operacích a ještě nejsou úplně v top kondici, což nás také trochu limituje. Pořád ale v přípravě maximálně pracujeme, věřím, že se to zlomí a půjdeme nahoru,“ velí Nekola. „První příležitost máme teď, kdy hrajeme poprvé v domácím prostředí. Musíme získat tři body, to je povinnost. Už je načase.“

Úvodní program extraligy je hodně rozháraný a týmy mají odehraný rozdílný počet zápasů. Zatímco Dukla má pouze dva, Ústí dokonce jen jeden, ale vítězný, a to 3:0 nad Odolenou Vodou.

„Hráči Ústí bojují, s entuziasmem se rvou o každý míč. V tom se jim musíme v sobotu před našimi fanoušky vyrovnat a prokázat kvalitu, kterou v kádru máme,“ přeje si Michal Nekola.