Volejbal v Liberci? Místo míčů v hale trénink s medicinbaly venku

To je samozřejmě i případ extraligových volejbalistů liberecké Dukly. „Volejbalově nemůžeme dělat vůbec nic, protože trénovat v naší hale nesmíme,“ podotkl Michal Nekola, jenž vede muže Liberce už dvanáctou sezonu v řadě. „V létě nebo v teplejším počasí by se dal samozřejmě trénovat volejbal venku, ale pinkat do balonu v sedmi stupních a v dešti, to by byl fakt velký extrém.“

Místo veledůležitého nácviku souhry v úvodu sezony, protože kádr se přes léto z poloviny obměnil a navíc přišel nový nahrávač Ukrajinec Kovalčuk, se tak hráči jen udržují venku v kondici a lehké volejbalové balony v jejich rukách nahradily těžké medicinbaly.

„Chodíme ve skupinkách na vedlejší atletický stadion na ovál, běháme na dráze, po schodech na tribuně, házíme medicinbaly,“ popsal aktuální tréninkovou činnost Nekola. „Hráči navíc dostali od kondičního trenéra individuální plány, které si plní doma, protože se nesmí chodit ani do posilovny.“

Dukla patří tradičně mezi hlavní adepty na boj o nejvyšší extraligové příčky, v nové sezoně se jim ale příprava zásadně zadrhla už dvakrát. V klíčové fázi letní přípravy se totiž většina kádru nakazila koronavirem a kvůli nemoci covid-19 tak hráči museli být ve dvoutýdenní a někteří až ve dvacetidenní karanténě. A teď přišla nucená uzávěra extraligy.

„Snažíme se držet v kondici, fyzický fond je určitě důležitý, ale míč se nahradit nedá. My opravdu potřebujeme hrát a sehrávat se co nejvíc, protože jsme zatím stihli jen tři zápasy,“ řekl Nekola. „Uvidíme, jak se situace vyvine dál, ale pro halové sporty je určitě nereálné dlouhodobě a navíc v tomhle ročním období trénovat venku. To prostě nejde.“

Dukla by s klasickou volejbalovou přípravou potřebovala začít co nejdříve, protože 11. listopadu ji například čeká úvodní duel 1. kola Poháru CEV v hale rakouského týmu SK Aich/Dob.