Prostějovskému útoku se vzdoruje těžce, soudí trenér Liberce

Liberečanky se ani v jednom ze tří setů nedokázaly od soupeřek bodově výrazně odpoutat. Naopak musely neustále dotahovat ztrátu, což bylo proti soustředěně a přesně hrajícím volejbalistkám Prostějova v čele se zkušenou reprezentantkou Horkou psychicky i fyzicky náročné.

„Měli jsme tam pár malinkých příležitostí to soupeřkám ztížit a znervóznět je, ale když jsme se bodově konečně dotáhli, tak přišly zbytečné chyby jako třeba zkažené servisy a ty šance na zvrat jsme nevyužili,“ podotkl Libor Gálík, trenér libereckých volejbalistek.

„Měli jsme po celý zápas velmi dobrý útok, kterým jsme přehrávali dobrou obranu Liberce, což se nám v průběhu sezony nedařilo. Navíc nám hráčky Liberce pomohly tím, že v rozhodujících momentech zápasu chybovaly,“ potvrdil kouč Prostějova Lubomír Petráš.

Podle Gálíka se v semifinálové sérii probudila velká útočná síla obhájkyň mistrovského titulu.

„My nehrajeme špatně, ale když má ženské družstvo skoro všechny útočnice s úspěšností kolem padesáti procent nebo ještě nad, tak je strašně těžké tomu vzdorovat. Jde to jedině ještě kvalitnější obranou, na čemž chceme do příštího utkání zapracovat, ale fyzické parametry má Prostějov, bohužel, někde jinde než my,“ poznamenal Libor Gálík.

Zápasu jasně vládla univerzálka Moravanek Horká, jež nasbírala na tři sety úctyhodných 25 bodů. „Byl to jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně, snad to doma zopakujeme. Do Liberce už se vracet nechceme,“ řekla Helena Horká.

Čtvrtý duel extraligové semifinálové série žen, který může být poslední, se uskuteční v pátek od 17 hodin v hale Prostějova.

Prvními postupujícími do finále jsou volejbalistky, v celé sezoně suverénní, Olomouce, jež ve třech zápasech vyřadily pražský Olymp.