Liberec ztratil skvěle rozehraný tie-break. Jsme zklamaní, smutnil kouč Nekola

„Ostravští byli celkově odvážnější a jednoznačně lepší v poli. Vybojovali strašně moc balonů a vypracovali si o padesát možností víc k útoku než my, což je extrémní číslo. My jsme moc nehráli, přesto jsme to utkání měli zvládnout vítězně,“ řekl Michal Nekola, kouč Dukly.

Favorizovaní Liberečtí ovládli první i třetí set, Ostravští hráči ale dokázali pokaždé vyrovnat a vynutili si tie- break. V něm měli dlouho navrch volejbalisté Dukly, když vedli 11:6 i 12:8. Jenže domácí zabojovali, v jednom postavení otočili skóre na 13:12 ve svůj prospěch a následně proměnili druhý mečbol.

„Domácí si pomohli servisem a my jsme to útokem nedohráli, což bychom určitě měli. Nestalo se, takže jsme zklamaní,“ uvedl Nekola.

V příštím utkání nastoupí liberečtí volejbalisté ve šlágru soutěže v hale prvních Českých Budějovic. Atraktivní souboj 17. kola se odehraje příští pondělí, začne v 19.30 a vysílá ho stanice ČT Sport.