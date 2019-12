Udělaly jsme mnohem méně chyb. Liberečanky zaskočily mistra

„V naší situaci je to obrovsky důležité vítězství. Navíc do Olomouce jsme přijeli bez všech smečařek a moc nám pomohla Lenka Kohoutová, která s námi do tohoto utkání neodehrála jediný balon. Celý tým ukázal, že volejbal hrát umí, a na tuto vlnu se musí vrátit bez ohledu na soupeře,“ komentoval překvapivé vítězství svého týmu kouč Libor Gálík.

„Zápas jsme dobře začali, ve druhém setu jsme využili zmatků protivníka, ale především si obrovsky cením čtvrté sady, v níž jsme svůj úspěch potvrdili.“

Liberečanky, které obhajují historické bronzové medaile z uplynulé sezony, ale i přes nečekanou výhru nad Olomoucí jsou v tabulce až šesté.

Už v úterý nastoupí sobotním vítězstvím povzbuzené volejbalistky Dukly doma od 18.00 v odvetě Challenge Cupu proti rumunskému celku C. S. M. Lugoj. Severočešky úvodní duel prohrály 0:3.

Volejbalisté Liberce najeli na vítěznou vlnu a v extralize vyhráli čtvrtý zápas v řadě, přičemž poslední tři shodně 3:0. Naposledy porazili v sobotu v utkání 11. kola domácí Zlín a v tabulce stíhají vedoucí duo Karlovarsko - České Budějovice.

„Proti Zlínu rozhodla naše lepší hra v obraně v poli a celkově jsme udělali daleko méně chyb než domácí mužstvo,“ pochvaloval si trenér Dukly Michal Nekola.