Souboj posledních volejbalových mistryň vyhrála jasně Olomouc

„Samozřejmě mě těší výhra nad ligovým hegemonem, ale víc než z výsledku 3:0 a tří bodů mám radost z našeho výkonu. Byl neskutečně bojovný, holky byly agresivní na bloku i v útoku. Na Liberec jsme se připravovali celý zkrácený týden, neznali jsme samozřejmě předem jejich sestavu, ale hráčky a jejich přednosti i nedostatky ano,“ řekl olomoucký kouč Martin Hroch.

Věří, že jeho tým uspěje i v sobotu proti brněnským Šelmám. „Případný neúspěch by totiž všechno mazal,“ doplnil.

Jeho kolega na lavičce libereckých úřadujících mistryň Libor Gálík byl hodně kritický. „Gratulace domácímu týmu, hrál opravdu výborně, koncentrovaně a nadšeně. Byl to pravý opak projevu našeho týmu, který snad přijel jako na výlet. Naše klíčové hráčky nepředvedly vůbec nic, víc to snad nemá cenu hodnotit,“ řekl.

Po dohrávce 15. kola se tak náskok Dukly ztenčil na dva body, protože Ostrava bitvu o druhou příčku proti KP Brno ovládla 3:1. Královo Pole na dnešního přemožitele z dohrávky 10. kola ztrácí tři body, o další jeden zaostává Olomouc.

„Řekly jsme si, že musíme do každého setu nastoupit od začátku, což se nám podařilo. V tom třetím setu jsme zaváhaly, ale to nevadí. KP Brno vyhlásilo, že si jede pro tři body, takže jsem ráda, že si my odnášíme ty body,“ řekla ostravská kapitánka Andrea Štrbová, s 15 body nejvíce bodující hráčka zápasu.

UNIQA extraliga volejbalistek 10. kolo: Ostrava - KP Brno 3:1 (19, 25, -15, 18)

Nejvíce bodů: Štrbová 15, Kotlabová 12, Jedličková 11 - Jelínková 14, Sweetová 12, Hrušecká a Koulisiani po 11. 15. kolo: Olomouc - Liberec 3:0 (11, 20, 22)

Nejvíce bodů: Šepelová 14, Blancová 13, Dos Santosová 11 - Kvapilová 15, Nová 6.