Volejbalisty Liberce čeká boj o pohárový triumf, první překážkou je Brno

„Teď už jsou před námi jen ty top zápasy, po pohárovém Final Eight už přijde na řadu extraligové play off. Na tuto fázi sezony se strašně těší každý hráč i každý trenér, na tohle jsme se připravovali od léta a všechny týmy do toho dají maximum, aby urvaly co nejlepší výsledek. Samozřejmě ty nejvyšší ambice v poháru máme i my, i když víme, že to bude hodně těžké, ale zase vyhrát pohár je pro nás obrovská motivace,“ naznačil trenér Michal Nekola, který během svého dlouhého angažmá v Liberci přivedl volejbalisty Dukly k triumfu v Českém poháru čtyřikrát, naposledy v roce 2018.

První překážkou bude pro Liberecké v sobotu ve čtvrtfinále od 13.00 tým Brna, který v extralize dvakrát porazili. „Z kádru Brna odešly opory Římal a Licek, což je pro ně určitě ztráta. Nastoupí tedy v trochu neznámé sestavě, takže uvidíme, ale pro nás bude hlavní, abychom se soustředili jen na náš výkon a udrželi maximální koncentraci. Náš jasný cíl musí být postup do semifinále, určitě se nebudeme za něco schovávat, jsme favorité,“ tvrdí Nekola.

V případě očekávaného postupu narazí volejbalisté Dukly na vítěze zápasu České Budějovice - Beskydy, další čtvrtfinálové dvojice tvoří domácí Karlovarsko s pražskými Lvy a Ústí nad Labem s Kladnem. Semifinále jsou na programu v neděli, boj o Český pohár vyvrcholí v hale v Karlových Varech finálovým zápasem v pondělí.