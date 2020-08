Kouč volejbalistů Liberce: Velká obměna kádru? Třeba to zase přinese titul

„Jsem samozřejmě rád, že můžu zase být s týmem od začátku. Ta změna kádru je po dlouhé době opravdu velká a vlastně skládáme nový tým. Museli jsme shánět posily a myslím, že se nám povedly,“ tvrdí kouč Michal Nekola, který v červenci oslavil kulaté padesátiny a u extraligových volejbalistů liberecké Dukly načíná už dvanáctou sezonu v řadě.

Co jste zatím zvládli v letní přípravě?

Hlavní náplní bylo nabírání kondice. Začali jsme 30. července a pár dní jsme byli v Liberci. Pak jsme vyjeli na kolech do Harrachova a v tomto týdnu v úterý jsme se zase na kolech přesunuli do Špindlu, kde jsme strávili poslední tři dny.

Teď už přijde na řadu klasická příprava s míčem?

My už jsme trochu pinkali i v Harrachově a ve Špindlu, ale opravdu jen malinko, aby hráči měli aspoň trochu kontakt s balonem, ale teď od pondělí už najedeme hlavně na volejbalovou přípravu. A na konci příštího týdne už v naší hale v pátek a v sobotu pořádáme první přípravný turnaj, protože extraligu bychom měli odstartovat už 19. září.

V koronavirové přestávce prošel kádr razantní obměnou. Sedm hráčů skončilo, sedm nových přišlo...

...kvůli té pandemii byly některé odchody cizinců vynucené, někteří hráči chtěli odejít sami, s některými jsme zase přestali počítat my. Takže jsme museli shánět posily a myslím, že se nám povedly. A těší mě, že máme čtyři smečaře. Vloni jsme hráli jenom na tři, protože Mikula byl celý rok zraněný, tak věřím, že letos se nám zdravotní problémy, kterých bylo v minulé sezoně až moc, budou vyhýbat.

Jak jste tedy spokojený se seznamem posil?

Jsou to buď perspektivní nebo už hodně zkušení volejbalisté a třeba Tomáše Kriška, který nám pomohl ke dvěma titulům, samozřejmě velice dobře známe. Takže s posílením jsme spokojeni a zařadili jsme do kádru i dva naše juniory. Nechtěli jsme jít v téhle nejisté době do nějakého rizika s angažováním více cizinců a vzhledem k tomu, že Slováky bereme jako naše a Šafranovič má českou manželku a v Česku má trvalé bydliště, tak máme jen jednoho. Řekl bych, že celkově je náš kádr hodně vyrovnaný.

Změny v kádru Liberce Odešli: nahrávači Biernat a Macías, univerzál Indra, smečaři Pietruczuk a Mikula, blokař Holubec, libero Kunc. Přišli: nahrávač Kovalčuk (Ukr.), univerzál M. Kriško, smečaři T. Kriško (Slov.) a Suda, blokaři Krajčovič (Slov.) a Šábrt, libero Pavlíček.

Z loňského týmu zůstali: nahrávač Srb, univerzál Štokr, smečaři Šulista, Šafranovič, blokaři Veselý a Leikep, libero Kopáček.



Ale přece jen, výměna půlky kádru, to není v Dukle úplně obvyklé.

Ty změny jsou po dlouhé době opravdu velké a vlastně skládáme nový tým. Naposledy něco podobného proběhlo před sezonou 2014/15, ve které jsme pak konečně vybojovali titul. Takže doufáme, že by se něco podobného mohlo teď opakovat a velká obměna zase přinese titul...

Máte v přípravě k dispozici všechny hráče?

Teď už jsme skoro kompletní. V pondělí se k nám připojili oba Slováci Krajčovič s Kriškem, kteří měli předtím reprezentační soustředění, ale problém máme s ukrajinským nahrávačem Kovalčukem, ten jediný nám teď ještě chybí. Snažíme se ho dostat do Česka co nejdříve, ale k tomu je potřeba vyřešit žádost o vízum. Doufám, že to bude otázka dnů, maximálně týdne, aby se začal s mužstvem sehrávat co nejdřív.

V předchozích čtyřech letních přípravách jste byl kvůli povinnostem reprezentačního trenéra se svým Libercem jen krátkou dobu, letos jste zase s týmem od prvního dne. Bude to velké plus do sezony?

Já doufám. Je fakt, že je to velká změna, a jsem samozřejmě rád, že můžu zase být s týmem od začátku. A kluci snad taky. A jsem taky rád, že jsem s nimi ještě pořád zvládl odjezdit všechny ty dávky na kole. My jsme se totiž s části mužstva sešli už v květnu, to se ale ještě nesmělo chodit do haly, tak jsme byli venku, najezdili spoustu kilometrů a mám natrénováno.