Liberec vyřadil volejbalisty Brna v poháru, teď je vyzve v extralize

„Měli jsme výborný vstup do utkání, Brno ale začalo od druhého setu velmi dobře podávat a potom už to utkání bylo vyrovnané až do konce. Takže jsme samozřejmě rádi, že jsme postoupili do Final Four. Úspěch v domácím poháru je naším velkým cílem,“ uvedl Michal Nekola, trenér libereckých volejbalistů.

V týmu Dukly už se v pohárovém duelu proti Brnu poprvé v roli střídajícího hráče představil fanouškům kubánský nahrávač Infante Leandro Macías, který přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného Poláka Mateusze Biernata, jenž byl nahrávačskou jedničkou. Devětadvacetiletý Macías tak vytvoří dvojici režisérů hry Dukly s mladým Jiřím Srbem.

Liberecký tým je nejúspěšnějším celkem v historii Českého poháru, šampionem se stal už celkem jedenáctkrát. Final Four se letos uskuteční ve dnech 22. - 23. února opět v Kutné Hoře a Dukla narazí v semifinále na Kladno. Druhou dvojici tvoří České Budějovice a Karlovarsko.

Muži Liberce tak postupem mezi elitní čtyřku navázali na stejný úspěch ženského týmu. Volejbalistky Dukly čeká pohárový turnaj Final Four za dva týdny v Brně, v semifinále nastoupí proti Olomouci.

Už necelých 48 hodin po čtvrtečním pohárovém souboji se Liberečtí poměří s brněnským sokem znovu. Tentokrát v utkání 16. kola extraligy v sobotu od 18 hodin v hale Moravanů.

Oba celky mají za sebou parádní vítězné série, když shodně ovládly sedm zápasů v řadě. V tabulce je Dukla se 30 body druhá, Brno má pouze o bod méně, takže půjde o nesmírně důležitý souboj o přední příčky a o co nejlepší budoucí pozici do play off.