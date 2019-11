Liberečtí volejbalisté otočil duel s Brnem z 0:2 na 3:2

„Začali jsme zbytečně nervózně a jako bychom netáhli na hřišti za jeden provaz,“ řekl liberecký smečař Petr Šulista.

Poté favorizovaný tým Dukly i díky střídajícím ofenzivním volejbalistům Štokrovi a Šafranovičovi herní propad zastavili, vyhráli třetí sadu 25:21, ale ve čtvrté byli zase na pokraji porážky, když v ní prohrávali 17:21. Jenže i tuto kritickou situaci zvládli, po výhře 25:23 stav setů srovnali a nakonec oslavili v tie breaku vítězství 15:10.

„Brno ze začátku strašně tlačilo na servisu, protože u nás nemělo co ztratit a my jsme se trošku hledali na přihrávce. Pak jsme ale přidali na servisu i my a byli jsme zase ta stará Dukla, jaká jsme,“ potěšilo Šulistu.

Liberečtí sice s Brnem ztratili bod, ale udrželi letošní domácí neporazitelnost. „Každé vítězství se počítá a jsem rád, že jsme dokázali špatně rozehrané utkání otočit. Klíčové pro nás asi bylo to, že jsme po těch prvních dvou prohraných setech dokázali stabilizovat přihrávku, zlepšili jsme obranu na bloku a zvýšili efektivitu v útoku,“ popsal vyhranou bitvu Michal Nekola, kouč Dukly.

„Brno má mladé kluky, kteří hrají hodně odvážně a s velkým nasazením a i proto si naší výhry cením. Musíme ale pořád pracovat tvrdě dál, hlavně se při té hře víc uvolnit, protože když se dostaneme pod tlak, tak jsme zbytečně moc v křeči.“

Pětisetový boj absolvovaly i volejbalistky liberecké Dukly, ale nakonec v Praze s Olympem 2:3 prohrály a v tabulce extraligy jsou po devíti kolech šesté.