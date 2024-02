Neuschaeferová na Tenerife vyhrála plážový turnaj King of the Court

Česká plážová volejbalistka Kylie Neuschaeferová vyhrála po boku Němky Cinji Tillmannové turnaj King of the Court na Tenerife. Do pětičlenného nedělního finále akce hrané v netradičním vyřazovacím formátu postoupila i Markéta Nausch Sluková s další Němkou Laurou Ludwigovou, naopak světoví šampioni Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vypadli.