Čeští volejbalisté na úvod kvalifikace ME vyhráli v Černé Hoře 3:1

Svěřenci Jiřího Nováka se celý zápas trápili na servisu, celkem udělali 21 chyb. Sedm z nich univerzál Patrik Indra, dalších šest přidal blokař Jakub Klajmon. Domácí v Kolašinu v prvním setu spolehlivě útočili, na rozdíl od českého týmu se vyvarovali nevynucených chyb a vyhráli 25:20.

Ve druhé sadě přišel na palubovku smečař Martin Licek místo nevýrazného Daniela Čecha a karta se obrátila. Čeští volejbalisté výhrou 25:18 potvrdili roli papírových favoritů. Ve třetím setu však nabrali pětibodové manko a prohrávali ještě 12:17. Pak ale zejména skvělou obranou ztrátu smazali a do koncovky šli za vyrovnaného stavu 21:21. Především díky sérii několika bodových bloků v rychlém sledu vyhráli 25:22, o poslední dva se na závěr setu postaral Adam Zajíček.

Ve čtvrté setu naopak čeští volejbalisté přišli před koncovkou o tříbodový náskok, ale po bloku nahrávače Luboše Bartůňka odskočili na 22:20 a s přispěním chyb domácích nakonec vyhráli 25:21.

Nejproduktivnějším českým hráčem byl s dvaceti body smečař Lukáš Vašina, šestnáct bodů přidal Indra. „Jsem moc rád za vítězství. Balkánské týmy doma jsou velmi nebezpečné. Dali jsme do sestavy tři kluky, kteří nemají takové zkušenosti s takovými těžkými zápasy. Emocionálně to pro ně bylo složité. Naštěstí potom ti zkušenější, na které jsme spoléhali, to parádně odtáhli,“ ocenil v nahrávce pro média trenér Novák.

Kapitán Zajíček uznal, že se vítězství nerodilo lehce. „Černohorci na nás byli skvěle připravení, bojovali o každý míč a my jsme tím byli dosti zaskočení. Museli jsme si říct, co a jak máme změnit, přizpůsobit se hře, protože nám nefungovaly jisté věci, ve které jsme doufali. Dost jsme se nadřeli, ale tři veledůležité body se počítají,“ řekl.

V tabulce skupiny C jsou Češi druzí za Norskem, které minulý víkend porazilo Černou Horu doma 3:0.

Kvalifikace mistrovství Evropy volejbalistů Skupina C Černá Hora - Česko 1:3 (20, -18, -22, -21)

Rozhodčí: Petrovič (Srb.), Ovuka (Bosna). Čas: 104 min. Diváci: 350.

Sestava a body Česka: Bartůněk 3, Čech 1, Klajmon 7, Indra 16, Vašina 20, Zajíček 10, libero Kovařík - Hadrava 2, Bryknar, Licek 12. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Černé Hory: Čačič 18, Jovovič 12, Ječmenica 9.

Tabulka