Boj o Ligu národů? Volejbalistkám hrozilo, že neseženou letenky do Peru

V Challenger Cupu se ve čtvrtek střetnou stejně jako ve finále EL s Chorvatskem a o den později s domácím týmem Peru. Ve druhé skupině jsou Argentina, Tchaj-wan a Kanada. Účast mezi elitou v Lize národů v roce 2020 si vybojují jen vítězky kvalifikace.

„Chceme navázat na výhru v Evropské lize. Náš cíl je pořád stejný, jít dál zápas od zápasu a udělat v každém utkání maximum pro vítězství,“ vzkázal z Peru v tiskové zprávě řecký kouč českého výběru Jannis Athanasopulos.

Chorvatsko volejbalistky po nepovedené první sadě ve Varaždínu zdolaly 3:1. „Pokud se nám je podaří dostat pod tlak, mohly by začít chybovat a tudy povede cesta k vítězství,“ řekla kapitánka a nahrávačka Pavla Šmídová. „Musíme být stejně důrazní jako ve Final Four,“ doplnil trenér Athanasopulos.

Hru Peru studovali trenéři na videozáznamech přátelských zápasů proti Španělsku. „V kterých se Peru velmi dařilo. Bude mít navíc výhodu domácího prostředí,“ připomněl kouč a Šmídová dodala: „Nebude to lehký zápas, ale dáme do něj všechno.“

České hráčky mají v Limě čas na aklimatizaci do čtvrtka. „Zatím se se vším pereme statečně, tak doufám, že to vydrží,“ podotkla Šmídová. Po sobotním finále EL a ceremoniálu následoval noční přesun do Česka. První část výpravy odletěla do Limy už v neděli v sedm hodin z Prahy a celkem se letělo na čtyři skupiny.

Zajistit přesun nebylo jednoduché. „Reálně hrozilo, že se letenky do Peru neseženou. Měl jsem velký stres. Málem jsem totiž holkám řekl: Skvělé, že jste vyhrály Evropskou ligu, ale nemáme letenky, takže zůstáváte doma,“ řekl vedoucí reprezentací Miloslav Javůrek, který letenky sháněl od pátečního večera.

Nakonec se mu podařilo cestu pro 19 lidí, třináct hráček a šestičlenný realizační tým, zajistit. „Naštěstí to bylo za tři hodiny zamluvené,“ oddechl si Javůrek. Náklady na cestu se podle něj vyšplhaly na více než milion korun. „Je na účastníkovi, aby se dostal do místa konání. Když tam chceme, zaplatit musíme.“

Investice se v případě úspěšné kvalifikace do Ligy národů vyplatí. „Postup by znamenal pro holky spoustu zápasům proti top týmům světa, se kterými se v oficiální soutěži můžeme utkat pouze na OH, MS a v závěrečných kolech ME. A to jsou zkušenosti k nezaplacení. Výhra v European League je fantastický úspěch, ale postup do Ligy národů by to ještě umocnil,“ doplnil Javůrek.