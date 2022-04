Odlet americké hvězdy KP Brno zaskočil, ale nesložil. Náhradu má

Slovenská vysokoškolačka Simona Jelínková posílila loni KP Brno s tím, že bude třetí smečařkou. Před vrcholem sezony se ale po odchodu Jzanasie Sweetové musí vyrovnat s nečekanou výzvou: zacelit díru na „účku“ po Američance, kterou vážné rodinné problémy přinutily na přelomu února a března odcestovat z Evropy.

„Má velice těžkou úlohu. V roli třetí smečařky byla velice dobrá, nyní ale nemáme první univerzálku. Simona se role chopila, ve čtvrtfinále podala fantastický výkon a pomohla nám,“ oceňuje prezident a trenér královopolského celku Richard Wiesner.

Platná byla Jelínková i v prvním semifinále proti Olomouci. „Nepočítali jsme s tím, že by Královo Pole mělo být oslabeno, protože Jelínková hraje líp než Američanka,“ pronesl dokonce uznale olomoucký trenér Martin Hroch.

„Slabinu může mít soupeř kvůli tomu, že nemá tolik možností na střídání jako během sezony. Pokud ale KP Brno nezatlačíme a nedonutíme ho k výměnám, tak ten tým bude šlapat,“ pronesl po utkání, v němž hrála Olomouc solidní partii v prvních dvou setech, ale od stavu 1:1 ji přemohl brněnský útočný uragán a už byla prakticky bez šance.

Jelínková připouští, že jako tým šlo KP Brno do vyřazovací části extraligy s obavami, co s ním ztráta zámořské posily udělá. Jenže se ukázalo, že pokud se daří, improvizuje se snadněji.

A v Králově Poli se daří.

Tamní volejbalistky dobyly v únoru prvenství v Českém poháru, v prvním čtvrtfinále otočily z takřka beznadějné situace zápas s Olympem a to je nakoplo.

„Napřed jsme byly zaskočené, nečekaly jsme, že Jazz odletí. Nahradit jsme ji dokázaly týmovou hrou. Už to nestojí jenom na jednom člověku, útok je rovnoměrně rozložený,“ řekla mládežnická reprezentantka Slovenska.

Hrochova poklona ji uvedla bezmála do rozpaků. „Děkuji mu, já raději nechám hodnocení na jiných,“ vysoukala ze sebe.

V přesunu na jiný post jí pomohlo, že na „účku“ v mládeži hrávala. Na Slovensku byla i blokařkou, na změny je zvyklá.

„Pořád jsou tam nějaké nedostatky na bloku a v obranných věcech, ale necítím se nekomfortně. Nemusím přihrávat, díky tomu mám o starost méně, a můžu se soustředit na útok. Rozdíl je v tom, že se mám hřiště před sebou z jiné strany,“ popisuje změnu, kterou se vstupem do play off musela vstřebat. Také si je vědoma svého nižšího vzrůstu, za handicap ho ale nepovažuje. Disponuje totiž velkou dynamikou. „Určitě jsou i vyšší účka. Snad to dokážu vykompenzovat výskokem,“ pousměje se.

S královopolským celkem má cíl v podobě extraligové medaile. V tomto duchu hráčky při domácích zápasech motivuje i obří plachta s nápisem Road To 2022 Medal, kterou prý připravila děvčata z mládeže KP Brno.

„Na čtvrtfinále, kde ta plachta byla poprvé, jsem kvůli nemoci chyběla, takže jsem ji viděla až před semifinále. Málem jsem odpadla. Je to krásné, motivující, brutální,“ hledala superlativy k podpoře ze strany fanoušků, klubu a rodičů hráček Jelínková.

Bouřlivá atmosféra na prvním duelu proti Olomouci prý mladé Královopolanky dokonce i krátkodobě vykolejila. „Vešly jsme do haly a zaskočila nás zaplněná tribuna, tolik lidí tady v sezoně ještě nebylo. I to nás pohání kupředu,“ chválí si slovenská volejbalistka.