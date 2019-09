Rychlá seznamka. Brněnských volejbalistek se ujal nový trenér

Do Králova Pole dorazil teprve před pár dny poté, co mu vypršely povinnosti u německých reprezentantů do 19 let, které vedl na mistrovství světa v Tunisku. „Když jsem se se zástupci klubu poprvé setkal, tak jsem si nedovedl moc představit pracovat takhle narychlo s lidmi, co jsem neznal,“ přiznává Kalný.

„Stálo nás to dost velké přemlouvání,“ neskrývá prezident KP Brno Richard Wiesner. „Ale jinak jsme si ve všem rozuměli. Příprava nakonec byla zajištěna v trošku provizorním módu, ale věřím, že to děvčata zvýšeným úsilím doženou.“

Kalného si i přes zmíněné komplikace v Brně vyhlédli jako experta na práci s mladým kolektivem. „V minulé sezoně jsme nastoupili trošku novou cestu, kdy budujeme mladý tým. Ze třinácti našich hráček jich je devět mladších než dvacet let,“ poukazuje Wiesner.

Přesně tohle slovenského trenéra oslovilo. „Po štaci u švýcarského mistra jsem už před lety zjistil, že mě mnohem víc naplňuje práce na každodenním zlepšování mladých hráčů. Není to ohraničené jedním rokem, ale vize se týká třech čtyř let. I proto to pro mě bylo zajímavé,“ svěřuje se Kalný, který loni dovedl německé mladíky ve Zlíně k titulu mistrů Evropy.

Přechodu k ženám se neobává. „Naopak jsem se velmi těšil, protože jsem si to chtěl vyzkoušet. Práce se ženami má svá specifika, ale trend je takový, že se parametry mužského a ženského volejbalu přibližují,“ oznamuje Kalný.

Loni skončily Královopolanky v extralize sedmé, letos je jejich hlavním cílem postup do osmičlenného play off. Celek posílily slovenská univerzálka Karin Šunderlíková a kanadská smečařka Sophie Carpentierová.