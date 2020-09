Cíle volejbalistek KP Brno: tým do poháru a hráčku do reprezentace

Docílit toho se budou pokoušet znovu pod vedením trenéra Matúše Kalného, jenž v Králově Poli pokračuje

„Spokojený budu, když bude mít naše výkonnost stoupající tendenci a když skončíme do šestého místa. Taky bych byl rád, kdyby se do ženské reprezentace dostala ještě nějaká další naše hráčka,“ řekl Kalný před vstupem do extraligy. Jeho tým ji odstartuje v pátek doma se Šternberkem.

Tradiční líheň talentů se plánuje opírat o odchovankyně a dvě nové zahraniční posily, jimiž jsou americká smečařka Cassidy Bairdová a kapitánka lotyšské reprezentace Elvita Dolotovová.

„Jednáme ještě o příchodu jedné zahraniční hráčky,“ řekl bez bližšího upřesnění prezident klubu Richard Wiesner. S pomocí posil by klub rád posunul opět do některého z evropských pohárů.