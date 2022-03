Volejbalistky KP Brno krmí euforii pokřiky a oslavnými tanečky

„Vůbec nevím, jak to začalo. Některé pokřiky a tanečky vznikly už loni, ale pořádně se to rozjelo až letos. Je to asi vyjádření toho, jak jsme na sebe zvyklé, jak chceme být spolu a že nikdo neřeší, že je zrovna na lavičce, a ne v zápase,“ popisuje nápadité oslavy každého bodu kapitánka Daniela Digrinová.

V Králově Poli je nyní důvodů k veselí habaděj. Včerejší třetí duel čtvrtfinále proti Olympu Praha ovládlo 3:0 a stejným poměrem vyřídilo celou sérii. V semifinále nyní narazí na Olomouc, která z play off vyšoupla brněnské Šelmy.

Oslavné pohyby a povzbuzování mají už jasně daný řád a změna by prý tým jen rozhodila. „Speciální tanečky pro další sérii se nechystají, my je totiž vylepšujeme průběžně,“ vysvětluje se smíchem Digrinová. „Máme pro každou herní situaci speciální choreografii.“

Hráčky někdy v nadsázce tvrdí, že dostat se na hřiště přináší odpočinek, zatímco z lavičky jdou do šaten unavenější. Trenéry ovšem nadbytečná aktivita nedráždí. „Určitě mi to nevadí. Symbolizuje to provázanost týmu a je to jedině dobře, když člověk může tu pospolitost přímo vnímat. I když já ty tanečky raději nevnímám,“ prohodí kouč a prezident klubu v jedné osobě Richard Wiesner.

Zábavu na střídačce se navíc rozhodl tým pro zápasy play off ještě zdvojnásobit. „Kromě toho, že holky reálně tančí na hřišti, jsme vytvořili videa s jednotlivými choreografiemi, a tak se může tance učit každý,“ láká mluvčí klubu Barbora Mertová fanoušky.

Snad i díky uvolněné atmosféře se týmu, který se několik posledních sezon trápil s přestavbou a změnou klubové filozofie, tolik daří. „Ta změna je paradoxně v tom, že se tým nezměnil. Hráčky se tu dost obměňovaly a jádro nezůstávalo spolu. Teď už jsme ve fázi, kdy jsme společně něco zažily. Je to vždycky lepší, když se tým opravdu zná. A už nám taky není osmnáct ani dvacet,“ nadhazuje Digrinová.

Program výchovy vlastních hráček od mládeže měl přitom vrcholit až příští rok. „To, že jsme předběhli plány a máme vyšší ambice, než jsme očekávali, nás moc těší, je to však velký závazek. Nic se ale nemění na tom, že se holky snažíme provést úskalími začátků kariéry a připravit je pro další volejbalový růst a život, který by měl být v zahraničí,“ počítá Wiesner s odchody.

Vyvstává tak otázka, jak dlouho se současné družstvo podaří udržet pohromadě. „Nechtěl bych předbíhat, ale je velmi pravděpodobné, že tým zůstane i příští sezonu v podobném složení,“ uklidňuje fanoušky Wiesner.