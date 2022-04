Holky žene touha po výhře, ne strach z porážky, libuje si trenér KP Brno

Volejbalové bojiště se změnilo v diskotéku poté, co domácí KP Brno v pátek večer proměnilo v rozhodujícím semifinále proti Olomouci třetí mečbol a ukončilo tak nervydrásající sérii. Vyhrálo ji 3:2 na zápasy, tři z pěti duelů musel rozseknout až tie-break. Hity jako Príbeh nekončí nebo Raketou na Mars duněly halou, utahané hráčky zpívaly a radovaly se s fanoušky.

„Ubily jsme to emocí, dravostí, bojovností. Nemůžu ani popsat ten pocit. Oba dva týmy byly neskutečně vyrovnané, a to ve všem. Ve hře byl rozdíl asi na blocích, to bych se musela podívat do statistik, klíčové ale bylo, že jsme hrály jako tým. Každá z nás nechala na hřišti všechno,“ radovala se Magdalena Bukovská, smečařka vítězného KP Brno.

Mladý brněnský tým, doplněný posilami ze zahraničí, mohl být už na dovolené, kdyby se mu nepodařilo v zápase číslo čtyři v úterý v Olomouci odvrátit „postupový“ mečbol domácího celku. Tehdy otočku některé hráčky Králova Pole přímo na hřišti v šoku a nervovém vypětí obrečely.

„Ono to bylo dané tou koncovkou. Celkově to bylo emočně náročné, měli jsme náročný týden, prohrávali jsme v koncovce, a když jsme to dotáhly, tak nás to strhlo,“ vysvětlovala nezvyklý jev Bukovská.

O tři dny později zavládla v týmu kolem ní čiročirá radost. Brňanky zápas otáčely z 1:2 na sety, v bouřlivé atmosféře ze sebe lépe setřásly tlak a postup v dvouhodinové bitvě vybojovaly.

„V žádném z utkání nerozhodovalo, zda se hraje doma nebo venku, ale rozhodovalo momentální nastavení a motivace uspět. Já jsem strašně rád, že v tomto děvčatům můžeme obrovsky věřit. Prokázaly to už v několika předchozích utkáních, že je žene dopředu motivace k vítězstvím a ne tolik ten strach z porážky,“ pronesl koučující prezident družstva Richard Wiesner.

Finále startuje příští úterý opět v Brně, kde se byl na soupeře podívat i Miroslav Čada, trenér Prostějova. Pro něho to bude pikantní souboj, protože v KP Brno dříve působil a dovedl ho až na vrchol extraligy. Při posledním finálovém střetu obou celků v roce 2010 už ale slavil na straně Prostějova.

„Už to tak neberu, jsem z Brna pryč už čtrnáct let. Pro nás je velký úspěch, že jsme se do finále dostali, šli jsme z 5. místa po dlouhodobé části. Náš postup je překvapivý, očekávalo se finále Liberec – KP Brno. Místo Liberce jsme tam my a nespokojíme se jen s tím, že si o titul zahrajeme,“ usmíval se Čada. Výkonem si jeho bývalý tým získal jeho respekt. „Královo Pole disponuje vynikající nahrávačkou a má vysoký kádr. Družstvo dobře blokuje, dobře podává a je vyrovnané v útoku. Podle mě nemá slabinu,“ hodnotil v pátek večer, zatímco na palubovce pod ním probíhal vítězný mumraj.

Jedním z jeho bodů byl zpěv písničky Raketou na Mars, známé v Brně jako oslavný song hokejistů Komety. „I některé chorály našich fanoušků jsou z hokeje. Vždyť to nevadí, my Kometě fandíme. Tři roky nazpátek jsme šly s holkama na Kometu v Liberci a od té doby se s námi ty pokřiky nesou,“ povídala smečařka Bukovská, jejíž rodiče připravily do haly velký transparent s částí textu chorálu Olé kápéčko do boje, rovněž zaběhnutého víc z hokejové extraligy v podání fanoušků Komety.

Jenže zatímco hokejisté naděje fanoušků nenaplnili a vypadli ve své extralize už v předkole, ženský volejbal se v Brně bude hrát až do finiše.

Královopolanky přiznávají, že medaile byla jejich cílem už před play off. Cítily, že tým, zocelený těžkými zápasy v mládežnických kategoriích, dozrál do podoby, kdy se o špici extraligy může a měl by se poprat.

Olomoucký trenér Martin Hroch ho však na dálku varuje: „Finále může být opět dlouhé a v prvních zápasech může hrát roli, že Prostějov bude víc odpočatý. Kápéčko to vypětí, fyzické i psychické, teď mělo. To ho může dostat malinko dolů a v prvním zápase může mít Prostějov trochu navrch. Já Brnu přeju hodně štěstí do finále, postup si plně zasloužilo. Bylo možná šťastnější, možná mělo víc energie, a oba mančafty si zaslouží absolutorium,“ shrnul semifinále Hroch.