Olomoucké volejbalistky jdou zase na Brno. Sázkařům nezávidím, říká trenér

Čtvrtfinálovou sérii se Šelmami jste ukončili v nejkratším možném čase. Byl čas i na krátký oddech nebo menší oslavy postupu?

Šelmy kousaly, nicméně jsem rád, že jsme přes čtvrtfinále přešli hladce a mohli si trochu odfouknout. A ještě velké díky holkám za dort k mým narozeninám. Je fakt, že jsem jim zakázal něco chystat, když jsem je měl právě v předvečer třetího zápasu se Šelmami. Pak už mi to vypadlo z hlavy a dort po zápase byl opravdu nečekaný, ale o to víc chutnal. Bohužel teď na nějaké jiné oslavy postupu není čas, minimálně já osobně mám hlavu plnou volejbalu. Věřím však, že jsme ještě veškeré naše patrony nevystřílely.

Tým měl před play off i během čtvrtfinále řadu zdravotních limitů a komplikací. Už se je podařilo překonat?

V minulém týdnu prošla družstvem krátkodobá, ale těžká forma chřipky. Plus k tomu si ještě jedno naše „kopyto“ přivodilo úraz v kuchyni (úsměv). Prostě platí, že po sebemenším úspěchu přijde vždy nějaká forma trestu. Co dodat, rozhodně se nenudíme. A určitě je na místě pokora.

Jak probíhá příprava mezi jednotlivými sériemi vyřazovací části? Je víc regenerační, nebo makáte naplno?

Musíme myslet na to, že holky dostávají v play off zabrat nejen fyzicky, protože v jednotlivých kolech se hraje co tři dny, ale i psychicky. Zkrátka každý chce vyhrávat, každý chce být na hřišti a hrát. Hodně jsou teď proto v kurzu individuální dodatkové tréninky. Je vidět, že holky mění přístup i tah na bránu. Chodí už před tréninkem, ne se jen protáhnout na válci a pokecat, ale hrají různé průpravné hry, což je jindy většinou výsada „chlapského“ sportu. Najednou se i na regeneraci ve Vésce objevily hráčky, které tam předtím celý rok nejezdily.

Po Šelmách máte za soupeře další brněnský tým, Královo Pole. V čem se tyto dva celky z jednoho města liší?

Jedná se o zcela odlišné klubové koncepty. Královo Pole se dlouhodobě věnuje hlavně mládeži, na klub byla svého času navázána základna reprezentačního mládežnického volejbalu, někdejší SG Brno. Dnes v klubu tato práce s mládeží nese ovoce, je podpořena dobrou komunikací a provázaností s rodiči. I přes tento výborně fungující mládežnický projekt bylo áčko žen vhodně doplněno čtyřmi zahraničními hráčkami. V Šelmách Brno letos zahraniční hráčku nenajdeme. Klub ale těží ze zkušených hráček, a to i maminek, které jsou doplněné hráčkami, jež kombinují šestkový volejbal s beachem, a také studentkami. Velký důraz je přitom kladen na klubový marketing.

Jak moc náročnou semifinálovou sérii očekáváte a jak odhadujete vaše šance v ní?

Velikost našich šancí bych zanechal sázkařským odborníkům, rozhodně jim jejich práci v našem případě nezávidím. V průběhu sezony oba týmy ukázaly své kvality, na druhou stranu ovšem odkryly i své slabiny. Teď půjde o to, jak který tým toho dokáže využít.

Co bude muset tým odvést a hrát, aby mohl pomýšlet na postup do finále?

Pokora, odvaha. Natvrdo řečeno - připosranost nemá v play off co dělat. Na druhou stranu i trpělivost bude hrát v sérii, která se hraje jen na tři výhry, ale může se i natáhnout, velkou roli. K postupu do finálového kola povede dokonalý mix. Bude potřeba odevzdat vše. A já nepochybuji o tom, že se tak i stane. Mě jako trenéra těší, že mám z čeho vybírat. Zároveň cítím, že každá hráčka chce něčím přispět, vrcholový sport je právě o tom. Před všemi hráčkami hluboce smekám, individuální ego nyní musí ustoupit kolektivu.