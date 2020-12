Volejbalová krádež? V Brně mluví o opakování zápasu v Olomouci

Po hladce prohraných prvních dvou setech a srdnatém odporu v sadě třetí odjely volejbalistky KP Brno ze zápasu s účastníkem Ligy mistrů s pocitem, že v Olomouci měly na víc. Jejich trenéra Matúše Kalného rozčílil moment za stavu 22:23 z pohledu domácích Hanaček, kdy rozhodčí odpískali nečistý úder jedné z královopolských hráček.

Místo setbolu pro KP Brno bylo vyrovnáno 23:23 a následně domácí favorit zápas „dorazil“ ve svůj prospěch.

Pro Královo Pole vzápětí přišla druhá hořká pilulka, když jeho lavička přišla na to, že už za stavu 12:12 ve třetí sadě měl hostující tým získat bod za zkažené podání Olomouce, ale chybně mu nebyl připsán.

„Jsem ráda, že jsme proti takovému týmu, jako je Olomouc, dokázaly získat třetí set, pokud by to tedy nezkazili rozhodčí. Věřím, že se zápas regulérně dohraje a že v něm ještě zvítězíme,“ zlobila se na místě Hana Judlová, kapitánka KP Brno.

K chybě došlo pravděpodobně hlavně proto, že v Olomouci v sobotu nefungoval software pro elektronický zápis o utkání. Zapisovalo se tedy „po staru“ tužkou na papír.

„Během hry si chyby nikdo nevšiml. Po utkání přišel podnět statistika hostů, a potvrdil ho i náš statistik, že se stala chyba. Velice nás tyhle zmatky mrzí, ale nebyly vedeny zlým úmyslem,“ uvedl organizační pracovník olomouckého týmu Adam Fritscher.

Momentky z utkání volejbalistek KP Brno.

Zatímco Olomouc považuje duel za dohraný, pro KP Brno má pokračování. Vedení klubu sepisuje protest směrem k vedení extraligy a k STK, kde si stěžuje na postup rozhodčího. Tvrdí, že kapitánka Judlová měla zájem připomínky napsat do zápisu o utkání, ale nebylo jí to umožněno.

V emocích po vypjaté koncovce trenér Královopolanek Matúš Kalný zápis následně odmítl podepsat.

„Cítíme se být poškozeni nepřidělením bodu. Budeme zasílat námitku k postupu prvního rozhodčího, který ukončil utkání za stavu - dle nás - 24:25. Když jsme chtěli na pochybení upozornit v zápise o utkání, nebylo to naší kapitánce umožněno,“ pověděl po víkendu Richard Wiesner sportovní ředitel KP Brno.

Podle jeho mínění může tohle pochybení být i důvodem k opakování zápasu.

Olomoucké volejbalistky

„Prošetříme to. Ale pokud se něco stalo v průběhu zápasu, tak reklamovat to po jeho skončení je trochu pozdě,“ reagoval předseda STK Petr Kvarda. „Musíme to probrat s komisí rozhodčích. Pokud to bylo tak, jak slyším, měl brněnský statistik protestovat hned. Řešit to po utkání je velmi obtížné. Nedokážu říct jednoznačně, jestli je důvod zápas opakovat. Uvidíme, co přijde napsané v námitce od KP Brno, a jak to prošetříme,“ pravil neurčitě.

Wiesner realisticky přiznává, že nelze mluvit vyloženě o tom, že by KP Brno přišlo v Olomouci chybou při počítání bodů o vítězství.

„Ale přišli jsme o možnost vyhrát třetí set a bojovat dál. Rádi bychom, aby byly zachovány podmínky pro co nejférovější utkání. Pokud bude uznána námitka, že první rozhodčí nepostupoval správně, tak se bude utkání opakovat. To není na nás, ale na STK. Jsme si vědomi síly Olomouce, jenom bychom byli rádi, aby se pravidla vyjasnila, a bylo tak zřejmé, jestli rozhodčí postupoval správně nebo ne. To je i pro rozhodčí důležité,“ pokračuje Wiesner.

Trenér Kalný, v němž v sobotu vzkypěly emoce nejvíc a byl za to rozhodčími i napomínán, nebyl na telefonu k zastižení.

Nespokojený trenér volejbalistek KP Brno Matúš Kalný.

V Olomouci nepočítají s tím, že by se mělo hrát znovu. Vedoucí tým extraligy jde na vánoční svátky s tím, že vyhrál 3:0. „Zápis o utkání jako takový je v pořádku. Přicházejí k nám různá vyjádření, ale uvidíme až po obdržení protestu. Z toho, co vím, netuším, o jaké provinění a ze strany koho by mohlo jít,“ řekl řídící ženské extraligy Ivan Iro.

Potvrdil, že existují okolnosti, za nichž se zápas může opakovat, ale nic takového krátce po víkendu v duelu Olomouc - KP Brno nenašel.

Opakovat jenom třetí set nebo ho dohrávat znovu od stavu 12:12, případně 12:13, je podle informace iDNES.cz nemožné. Nešlo by to ani před dalším vzájemným utkáním obou celků, které je na pořadu na konci února.