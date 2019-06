Pád na terase. Sluková si zlomila malíček, přesto chce hrát na MS

Po pádu na kluzké terase má blonďatá beachvolejbalistka kromě zlomeného malíčku i pohmožděný loket a kyčel. „V hlavě se mi honí spousta myšlenek, ale stalo se, už to nezměním. Snažím se zůstat pozitivní,“ řekla Nausch Sluková.

Úraz přišel v nevhodnou dobu. V Hamburku má český pár plnit roli nasazených dvojek. Ve hře bude kromě světových medailí a slušných prémií i výrazná porce bodů do olympijské kvalifikace.

Místo ladění formy ale Nausch Sluková po smolném pádu poslední dny v Praze lítala po doktorech. „Maki je velmi tvrdá bojovnice, která chce hrát, i když ví, že jí to může hodně bolet. Pokud se nebude bolest do startu šampionátu zvětšovat, jdeme do toho,“ řekl její manžel a trenér Češek Simon Nausch. „Pro Maki po minulé sezoně, kdy ji trápilo rameno, nastává další období, kdy bude hrát s bolestmi. Je ale na to ale připravená,“ doplnil.

Do Hamburku, kde šampionát v pátek odstartuje, česká beachvolejbalistky odcestují. Nausch Sluková je odhodlaná odehrát turnaj pod injekcemi a s bandáží.

„Byla jsem se zkusit projít po písku, udělat pár kroků a bylo to poměrně pozitivní. Pravý test přijde ale až teď, kdy potřebujeme malíček dostat do hratelné podoby, abych mohla zabrat, trénovat a skákat,“ říká zraněná Češka, která v den zahájení šampionátu oslaví 31. narozeniny.

Jaké to budou narozeniny? To se teprve ukáže.

Letenku do Tokia chtěly Češky už letos

Česká dvojice nechce sezonu přerušit ani odpískat. Na písečných kurtech nastává vhodné období, kdy lze hojně sbírat body potřebné pro účast na olympiádě v Tokiu 2020.

„I tohle mělo samozřejmě vliv na naše rozhodování. Konzervativní způsob léčby by zabral šest týdnů, což si v naší situaci, kdy jsme některé turnaje vynechali kvůli zraněnému ramenu Maki a přípravě na mistrovství světa, nemůžeme dovolit,“ poznamenal trenér Nausch.

Kromě Nausch Slukové s Hermannovou se v Hamburku představí i čeští muži, premiéru na světovém šampionátu vyhlíží Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem.

„Měli jsme trochu jiné plány: kvalifikovat se už teď v létě na olympiádu, abychom mohli jít do roku 2020 v tomto směru bez tlaku. Na tohle se však člověk nemůže připravit. Prostě se to stalo, my se s tím musíme vypořádat,“ dodal rakouský kouč Češek.

Do turnaje by měly turnajové dvojky Nausch Sluková, Hermannová v pátek proti domácím Němkám Schneiderová, Körtzingerová. Ve skupině ještě narazí na lotyšský pár Kravcenokaová, Graudinaová a základní fázi turnaje dokončí v pondělí proti Polkám Wojtasiková, Kocioleková.

„Zranění nás dává do úplně jiné pozice, že ani nevíme, jestli odehrajeme jeden, dva nebo tři zápasy,” podotkla Nausch Sluková, které s Hermannovou aktuálně patří ve světovém žebříčku sedmá příčka. „Čekají mě nějaké injekce. Uvidíme, jak mě bude zranění limitovat a podle toho se i rozhodneme, jestli má cenu do mistrovství světa zasáhnout, nebo by to bylo jen trápení a bylo by lepší dát noze klid,” dodala.