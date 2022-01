Hermannová se Štochlovou hrály na exhibici v Dauhá finále a skončily páté

K němu Hermannová se Štochlovou nastoupily nedlouho poté, co ovládly play off pro čtyři týmy, kterým unikl přímý postup ze semifinále. V boji o prvenství pak vypadly jako první po úvodním patnáctiminutovém dějství, soutěž vyhrál německý pár Isabel Schneiderová, Sandra Ittlingerová.

„Naše výkony od hry ve skupině až po dnešní finále měly vzestupnou tendenci,“ řekla spokojená Štochlová v nahrávce pro média. „Nevyužily jsme naše šance, když už jsme je měly. Bylo to víc naším výkonem než čímkoliv jiným,“ odmítla v rozhovoru na kurtu Hermannová, že by Češky byly oproti přímým postupujícím ve finále v nevýhodě.

České volejbalistky byly rády, že od pořadatelů dostaly do Kataru pozvánku, ačkoliv nemohly v minulém roce absolvovat žádný z kvalifikačních turnajů.

„Mám tuhle akci ráda,“ řekla Hermannová, jež na jednom z turnajů série startovala v minulosti s dlouholetou partnerkou Markétou Nausch Slukovou. Ta po minulé sezoně, v níž elitní česká dvojice přišla kvůli covidu o start na olympijském turnaji v Tokiu, přerušila kariéru a v současnosti se chystá na mateřské povinnosti.

V katarské metropoli startovala i Martina Williams, ve dvojici se Slovinkou Tjašou Kotnikovou vypadly hned v základní skupině. Zápasy se na turnaji hrají vyřazovacím způsobem na 3x15 minut, začíná se v pěti týmech, které na kurt přicházejí postupně vždy místo dvojice, která v předchozí výměně neuhrála bod. Po každém patnáctiminutovém „setu“ pár s nejmenším počtem bodů odpadne.

„Formát turnaje je velká zkouška fyzických sil, ale i psychických, je to velký tlak, hlídáš časomíru. Je to velká zkouška, ale my jsme výsledkem dokázaly, že fyzické síly máme,“ řekla Štochlová. S Hermannovou se nyní vrátí na další přípravný kemp na Tenerife, který potrvá do konce února. V březnu už chtějí naskočit do World Tour a absolvují turnaj v Mexiku.