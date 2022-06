Přichází Sasak. Indru ve Varech nahradí univerzál z ligy mistrů světa

„Na klub i na město jsem slyšel spoustu kladných hodnocení a názorů, takže už se nemůžu dočkat, až tady budu žít a hrát volejbal,“ říká čtyřiadvacetiletý univerzál.

Poprvé v kariéře opouštíte polskou ligu. Bylo to pro vás těžké rozhodování?

Podle mého názoru je PlusLiga nejlepší klubovou soutěží na světě. Ve své zemi jsem se cítil skvěle, ale zároveň jsem přesvědčený, že tahle změna je výborné rozhodnutí. Otevírám novou životní kapitolu s velkým očekáváním.

Co vám může česká nejvyšší soutěž dát?

Vnímám to tak, že jsem pořád v začátcích své sportovní kariéry. Potřebuji se stále rozvíjet, a proto jsem se rozhodl pro přestup do české extraligy.

Jaké máte povědomí o klubu, do kterého přicházíte?

Na Karlovarsko jsem slyšel spoustu kladných hodnocení a názorů. A také na město, na Karlovy Vary, takže už se nemůžu dočkat, až tady budu žít a hrát volejbal.

Kewin Sasak Narozený: 17. září 1997 Reprezentace: Polsko Výška: 207 centimetrů Post: univerzál Kariéra: 2018-22 Trefl Gdaňsk (Polsko) Klubové úspěchy: finále polského Superpoháru 2019; čtvrtfinále Ligy mistrů 2018/19; 3x čtvrtfinále polské PlusLigy

Je pro vás důležité, že v Karlovarsku působí už dlouho váš krajan Lukasz Wiese?

Jde o můj první kontrakt v zahraničním klubu, takže jsem nadšený z toho, že je tu Lukasz. Doufám, že mi pomůže se v Karlových Varech zabydlet.

Komunikovat budete ze začátku anglicky či polsky, nebo už pracujete na češtině?

Myslím, že zpočátku budu používat angličtinu, ale časem se snad naučím česky.

Tým Karlovarska čeká obhajoba ligového titulu, boj o národní pohár a také Liga mistrů. Jaké si do příští, nabité sezony kladete cíle?

Jsem moc rád, že budeme v sezoně hrát v tolika různých soutěžích. V každé z nich chci maximum a věřím, že se sám posunu na vyšší úroveň.