Válková v Itálii doplatila na změnu trenéra. Jsem psychicky odolnější, hlásí

Valková má za sebou sezonu v nejvyšší italské soutěži v týmu Busto Arsizio.

Jaká byla?

„Jídlo bylo výborné,“ smála se Valková, která už ví, že z Itálie odejde. Ví i kam, leč zatím to nesmí prozradit.

Plzeňská odchovankyně s vrcholovým volejbalem začínala v TJ Ostrava. Nezdá se to, ale už je to šest let, co z Ostravy odešla. Pořád je však pro ni místem, kde hrála na nejvyšší úrovni nejdéle – pět sezon. Poté působila v Olympu Praha, Thüringenu, Olomouci, Münsteru a Busto Arsiziu.

Teď je zpátky v Ostravě.

S národním týmem v sobotu v porubské RT Torax Aréně vybojovala postup do finále Zlaté evropské ligy výhrou nad Rumunskem 3:1. O celkový triumf se Češky v neděli od 18.00 střetnou se Švédkami, které přešly přes Belgii 3:2.

„Na finále a tím pádem i postup do Challenger Cupu jsme cílily. Je to vrchol této reprezentační sezony,“ prohlásila Valková.

Challenger Cup je jakási kvalifikace o Volejbalovou ligu národů, kterou hrají nejlepší týmy světa. Je to velké lákadlo?

To ano, to je náš letošní cíl, protože máme krátké léto tím, že jsme si loni uhrály postup na další Evropu.

Hrát Ligu národů, která nahradila někdejší Světovou ligu, je určitě mnohem lepší než jen tu Zlatou evropskou, v níž jsou celky, které se mezi absolutní elitu nedostaly, ne?

Určitě by v ní byly těžké zápasy, které by nám pomohly získat zkušenosti, jak hrát s nejlepšími týmy na té nejvyšší úrovni, kde se nedá vypustit ani jeden balon. Na druhou stranu letos se úroveň evropské ligy zvedla. Její kvalita je daleko vyšší než bývala, ať už díky Belgičankám, Švédkám, Rumunkám a Ukrajinkám. Odehrály jsme v ní dobré vyrovnané zápasy.

Máte za sebou rok v Itálii, s Bustem Arsiziem jste skončily jedenácté. Jaká sezona byla?

Jídlo bylo výborné (směje se). Ale vážně. Bylo to náročné, je to další level, jiná mentalita, jiný národ, ale každá sezona vám něco přinese, i když to bylo takové všelijaké.

Určitě jste čekala, že budete hrát více.

Asi jo, trochu. Původně to mělo být tak, že jsme měly s další nahrávačkou (Jennifer Boldini) hrát nastejno. Jenže nastaly nějaké interní problémy v klubu. Když jsem přišla, hrávala jsem. To nás ještě vedl trenér Julio Velasco, jenže ten odešel k nároďáku (od listopadu převzal italské reprezentantky, s nimiž nyní hraje Ligu národů – pozn. red.). Tím se všechno změnilo. Najednou to bylo jiné, než s čím jsem tam šla.

Kateřina Valková (s číslem 10) se raduje se spoluhráčkami ze získaného bodu.

Vždy je problém, když odejde trenér, který si vás vybere a přivede. Takže to byl i váš případ, když Busto Arsizio převzal Enrico Barbolini?

Je to tak. Pan Velasco má pořád jméno, ale najednou byl pryč. Pak to začalo být trochu jinačí, ale nelituji toho, že jsem tam šla, i když to nebylo úplně takové, jak jsem si představovala.

Takže, co vám angažmá dalo?

Psychickou odolnost. Ale samozřejmě i tréninky byly dobré, měly jsme možnost hrát proti nejlepším týmům jako je Conegliano, které vyhrálo Champions League. Potkávat a vidět ty nejlepší hráčky je vždy fajn. I ten jiný styl. Každá sezona je jiná, teď už se ale soustředím na léto a další sezonu.

Platí, že italská Série A1 je nejlepší ženská liga na světě?

Těžko říct, finančně a svým pojetím asi ano. Italové chodí na ligové zápasy. Když jsme hrály hned první utkání v Miláně, bylo tam asi šest a půl tisíce diváků, vyprodaná aréna. Řekla bych, že volejbal je pro Italy sport číslo dvě po fotbale. Ženský volejbal tam táhne, ale chlapský ještě o něco více. Uvidíme, co s tím udělá nově vzniklá liga v Americe (Spojené státy americké dosud měly jen univerzitní soutěže, ale nyní chystají profesionální mužskou a ženskou ligu – pozn. red.).

Už víte, kde budete hrát v příští sezoně?

Ano, už mám podepsanou novou smlouvu, ale ještě nemohu prozradit kde (usmívá se).

Nemůžete ani naznačit?

Česko to nebude. Je to země, kde jsem dosud nebyla.