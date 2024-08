Volejbalistka Valková v Rumunsku: Chce větší vytížení, Draculu zatím nepotkala

„Moc jsem toho zatím neviděla, ale město, spíše městečko, bych přirovnala k německému Suhlu, kde jsem hrála v sezoně 2019/2020. Je tady čisto, pěkné baráčky. Mám hezký byt. Kousek je do hor.“

Proč se rozhodla přestoupit do rumunského klubu? „Přišli s nejzajímavější nabídkou,“ odpověděla Valková, která minulou sezonu v italském Bustu Arsizio po odchodu trenéra Julia Velaska k italské reprezentaci nedostávala tolik příležitostí, jak by si představovala.

I proto se rozhodla změnit působiště.

„Chtěla jsem si vybrat tým, kde dostanu více prostoru na hru,“ potvrdila nahrávačka, která je z Plzně, ale do vrcholového volejbalu naskočila v TJ Ostrava, kde prožila nejdelší část kariéry – pět let.

„A roli hrály i ambice družstva – dostat se co nejdále v evropských pohárech, hrajeme CEV Cup, a hrát o titul v lize i domácím poháru.“

Valková přišla do Alba-Blaje i s novým trenérem, jimž je Ital Marco Musso, jenž byl v letech 2012 až 2015 statistikem české reprezentace volejbalistek, které tehdy vedl Carlo Parisi. U národního celku se těsně minuli.

Hrálo při vašem rozhodování roli i to, kdo vás bude trénovat?

Určitě. Od holek z Itálie jsem zjišťovala, co a jak. Věděla jsem, že Marco byl minulý rok v Casalmaggiore (devátý tým italské Série A – pozn. red.), takže mě viděl i hrát. Dostala jsem na něj dobré reference. Konzultovala jsem to i s Jannisem (reprezentační trenér Athanasopulos).

Před vámi byla v týmu rumunská reprezentační nahrávačka Iarina-Luana Axinte, která odešla do mistrovského Voluntari. To jste také sledovala?

Ano, než jsem podepsala smlouvu, věděla jsem, že tady bude Lenka Ovečková ze Slovenska, věděla jsem, jak bude vypadat celý tým i jakou budeme mít koncepci. Mluvila jsem s trenérem Markem, bavili jsme se o fyzické přípravě, o pojetí hry. Nešla jsem do neznámá, víceméně jsem věděla, co mě čeká.

Nahrávačku Lenku Ovečkovou, provdanou Skalickou znáte?

Česko-slovenský volejbal je malý, známe se, i když jsme spolu nikdy nehrály. Nahrávala i v Česku (v letech 2019 až 2022 v Olympu Praha a Dukle Liberec). Nebude to problém.

Ani když budete spolu soupeřit o místo v základní sestavě?

To se pozná... (smála se) Ale ne, obě jsme profesionálky, abychom vše ustály. Na druhou stranu je výhodou, že člověk tady má někoho, s kým si může popovídat skoro v rodném jazyce. Když potřebujete vypnout hlavu, můžeme jen tak poklábosit, anebo si i zanadávat.

V červnu jste v semifinále Zlaté Evropské ligy porazily Rumunky, za které hrály některé vaše nynější spoluhráčky. Vyptávala jste se na klub také jich?

To jsme se nebavily, protože jsem ještě nemohla mluvit o tom, že jdu do Rumunska. Možná to už věděly, ale nesměla jsem nic prozradit. A ani nebylo moc prostoru. Jen jsem se pozdravila s rumunským fyzioterapeutem (Ionutem Raducanem), který je z Alba-Blaje. Potkali jsme se na chodbě a jen tak na sebe mrkli.

Hrála jste v Česku, Německu, Itálii. Není pro vás Rumunsko krok zpátky?

Těžko zatím mohu porovnávat, a ani nechci, ale co jsem slyšela, úroveň zdejší ligy by měla být lepší než české. V rumunských klubech je dost peněz, přitáhnou hráčky a kvalita jde nahoru. Hlavně si přeji, abych měla dobrou sezonu.

Ta bude hodně náročná, protože s reprezentací vás čeká prestižní Národní liga, kam jste se letos senzačně probojovaly.

Ještě furt to je pro nás takové... Je to úžasné, samozřejmě jsme nadšené, ale ještě si některé neuvědomujeme, co jsem dokázaly. Možná nám to dojde až příští rok, až budeme hrát. Jsme moc rády, že si budeme moci zahrát proti nejlepším světovým týmům. Nechci aby to vyznělo nějak špatně, ale VNL (Volejbalová liga národů) je přece jen trochu někde jinde než European golden league (Zlatá evropská liga).

Neobáváte se, že zatímco v Evropské lize jste byly zvyklé vítězit, tak v Lize národů budete prohrávat?

Rozhodně nepůjdeme do žádného zápasu předem poražené... Budeme se na každé utkání připravovat jako na každé jiné. Ostatně Jannis nás ani jinak nenechá. Známe však naše reálné možnosti. Třeba se budeme více soustředit na týmy, které budeme mít větší šanci porazit. Ale už jen to, že si můžeme zahrát proti nejlepším družstvům na světě, nám dá zase spoustu zkušeností a náš tým roste každým těžkým zápasem.