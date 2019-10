Volejbalisté Karlovarska chtějí znovu bojovat o medaile

V extralize vstoupíte do nové sezony znovu s atraktivními posilami. Našli jste během pětiletého působení v soutěži optimální skladbu hráčů v kádru, poměr zkušeností a mládí?

Myslím, že ano. Vždy se snažíme kombinovat mladé hráče se staršími, dravost se zkušeností. Rozhodují v tom hlavně Jiří Novák jako trenér a teď nově Ondřej Hudeček. Já osobně jsem letos chtěl do angažmá Lukáše Ticháčka.

Po loňském vyřazení ve čtvrtfinále se váš elitní tým mužů nepochybně chce vrátit na medailové pozice. Jaký tlak vyvíjíte na samotné hráče?

Na tyto pozice se určitě vrátit chceme. Tlak nevyvíjíme zatím žádný. Naši hráči si tlak umí vytvořit sami, někdy až moc... Naopak se snažíme, aby měli v přípravě vše, co je potřeba a co trenér vyžaduje.

V posledních sezonách se často hovoří o stoupající kvalitě české nejvyšší soutěže, zejména díky vysokému počtu zahraničních hráčů. Na jaké úrovni je podle vás extraliga v mezinárodním kontextu?

Podle mého názoru stále o dost horší než italská, polská, ruská nebo francouzská liga. Tam nemáme nárok. A je lepší než rakouská, slovenská, estonská, rumunská, maďarská, švýcarská a druhá francouzská. Naši extraligu bych přirovnal k německé soutěži, jen s tím rozdílem, že Němci mají dva opravdu top týmy, které jednak zaplatí drahé hráče a jednak mají i spoustu peněz na to zabezpečení okolo, na marketing, evropské poháry, halu, diváky a podobně. Obecně si myslím, že jsme si dost polepšili, ale že je taky před námi ještě hodně práce.

Dlouhodobě jsme byli zvyklí, že národní tým má v evropském měřítku vyšší pozici, než jaká je úroveň našich klubů, ale momentálně to nejspíš neplatí. Čím to?

Myslím, že je to tak srovnatelné. I když hodně hráčů a hráček působí v cizině, vždy se domácí soutěž a reprezentace tak nějak prolínají. Skončili jsme letos třináctí na mistrovství Evropy, což je průměr, a v průměru jsou v evropském srovnání i naše kluby. Se všemi negativy i pozitivy.

Kádr Karlovarska disponuje jako obvykle několika členy národního týmu, kteří se kvůli reprezentačním povinnostem zapojí do přípravy klubu necelé dva týdny před startem extraligy. Bude to stačit?

Musí to stačit. Vždy posíláme naše hráče do reprezentace, pokud jsou povoláni. Trenér si s tím musí poradit.

Jak hodnotíte vystoupení hráčů vašeho klubu na mistrovství Evropy, Vojtěcha Patočky a Slováka Marcela Luxe?

Hodnotit se moc nedá. Pato (Vojtěch Patočka) měl hrát, ale nakonec byli víc na hřišti mladý Oliver Sedláček a Zajda (Adam Zajíček). Lux nehrál téměř vůbec. Jsem rád, že náš tým postoupil do osmifinále, je to umístění, na jaké momentálně stačí.

Extraligové mužstvo je ale jen špičkou ledovce v šíři zájmů vašeho klubu, ligová sezona čeká i juniory a kadety Karlovarska. Zvyšuje se nadále členská základna v těchto kategoriích?

Ano, zvyšuje. My se ale teď musíme snažit hlavně o kvalitu, v tomto ohledu nejsem úplně spokojen. Mládežnické extraligy pro nás znamenají určitou odpovědnost dělat práci s mladými kvalitně. Ohledně náborů a základny jsme spokojeni, teď musíme vyučovat volejbal.

Před vznikem projektu VK Karlovarsko v roce 2014 působil volejbal v celém regionu zpravidla jen na lokální a amatérské úrovni. Jak složité je zajistit odpovídající trenérské vedení a realizační týmy pro takové množství ligových družstev?

Máme dnes čtyři ligová družstva, áčko, béčko, juniory a kadety. Naší prioritou je hlavně áčko, ale postupně mohutně investujeme do mládeže. Momentálně sháníme dalšího trenéra pro mládež. Není to vůbec jednoduché a není to jen otázka peněz. Kvalitní lidi nejsou a dostat někoho do Karlových Varů je ještě těžší. Před námi tu moc profíků trenérů nebylo a ti nejlepší z regionu už jsou „zadaní“. Mimo nás tu totiž působí další kluby, které se snaží svoji práci dělat dobře: VK Karlovy Vary, BVC Chodov, Baník Sokolov. Všichni potřebují kvalitní trenéry.

Stoupající zájem o volejbal v Karlovarském kraji potvrzuje i rozšíření počtu turnusů soustředění dětí a mládeže. Je váš klub kapacitně připravený na tak velký objem tréninků a dalších aktivit?

Letos jsme měli sedmdesát dětí, každoročně tím otevíráme sezonu. Kluci, kteří akci organizují, to dělají super, říkali, že můžeme bez problémů otevřít i druhý turnus soustředění. Letos bylo soustředění poprvé rozdělené na juniory, kadety a žáky. Vše proběhlo opět v Merklíně.

Volejbalový klub Karlovarsko patří k absolutní domácí špičce i svou základnou fanoušků. Už na Velké ceně porcelánu se jich sešly tři stovky, vyplývá z toho, že při soutěžních zápasech budete mít vyprodáno?

Tak tohle já nevím, ale co jsem slyšel, permanentky se prodávají dobře. Máme zase připravenou klasickou skladbu, jako je bar s pivem pro chlapy a hrady pro děti, aby si maminky mohly popovídat a mrknout na kluky v trenkách. Ale vždy to pak záleží na volejbale, co budeme na hřišti předvádět. Divák je náročný a já mu rozumím. Loni na začátku sezony jsme měli stále plno, pak jsme začali hrát hůř a konec sezony to bylo i s návštěvností horší. Tak to prostě je. Začínáme extraligu v sobotu v 18.00 hodin proti Zlínu, kdy před zápasem představíme tým a po zápase pozveme fanoušky na plochu na pivo a děti na zmrzku. Všechny zvu do haly.