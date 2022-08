V klubu je to pestřejší, říká asistent trenéra karlovarských volejbalistů Kop

Opustil jste post hlavního trenéra extraligového mužstva a budete pomáhat jako asistent u týmu Karlovarska. Jaká je to pro vás změna?

Jsem rád, že jsem získal angažmá v klubu, který hraje Champions League, má skvělé výsledky, a že můžu být takovému klubu užitečný. Byl jsem po sezoně v situaci, kdy jsem si myslel, že už nic neseženu, ale v Karlových Varech mi vyšli vstříc.

Hlavním koučem volejbalového Karlovarska je Jiří Novák, se kterým působíte také u českého národního mužstva. V čem bude jiná vaše spolupráce na klubové úrovni?

V první řadě je pro nás výhoda, že vzájemně dobře víme, jak oba pracujeme. Rozdíl je v tom, že reprezentace se sejde na krátkou dobu a je v ní výběr těch nejlepších hráčů. V klubu je to pestřejší, máme zkušené hráče, mladé hráče, talenty. Když srovnám u nás třeba Pastrňáka a Zajíčka, ti jsou každý na jiné úrovni, takže je to úplně odlišná práce. Ale je na ni víc času než u národního týmu.

Bude pro vás v Karlovarsku z trenérského hlediska něco nového?

Klub dlouhodobě dosahuje výsledků nejen v české lize, ale i v evropských pohárech, v tom je to nové. Nemyslím to špatně, ale když jsem byl v Příbrami nebo v Odoleně Vodě, snažil jsem se tým vždycky pozvednout, aby hrál aspoň o Evropu a u nás potrápil ty nejlepší kluby. Teď to bude i z trenérské pozice velká odpovědnost, abychom dokázali dosavadní úspěchy potvrdit.

Stávajícím asistentem u mužstva Karlovarska je Jakub Koloušek. Jaká tedy bude vaše role v trenérském týmu?

Kolouch má na starosti i tým do dvaadvaceti let a já mu s juniory budu pomáhat, takže budeme působit na více úrovních. Záměrem klubu je rozvíjet volejbal napříč všemi kategoriemi.

Jaké osobní cíle si kladete do nadcházející sezony?

Myslím, že výzva čeká celý klub. Budeme pracovat s obměněným kádrem, odešli hráči jako Vašina, Indra, Wilson, a tak pro hráče i pro nás půjde o to ukázat, že dokážeme zase poskládat kvalitní tým. A pokusíme se předvést třeba něco podobného, co se povedlo národnímu týmu. Karlovarsko si stejně jako „nároďák“ už vybudovalo nějaký respekt v Evropě, tak budeme usilovat o to, abychom ten respekt ještě zvýšili a dokázali, že jsme schopni hrát se silnými týmy.