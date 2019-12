Karlovarští volejbalisté vyhráli ve Zlíně a vedou o čtyři body

Karlovarsko v minulém týdnu porazilo Stroitěl Minsk a postoupilo do osmifinále Vyzývacího poháru. Výhra ve Zlíně byla čtvrtým extraligovým úspěchem za sebou, spolu s Evropou natáhli Západočeši sérii vítězství už na sedm zápasů.



Svěřenci trenéra Jiřího Nováka zaváhali jen ve třetí sadě, v níž pustili soupeře do koncovky a tu po Šulcově esu ztratili. Ostatní sety měli hosté pod kontrolou.

„Těžký zápas. Zlín hrál velice dobře, tlačil na servisu a my jsme dneska špatně bránili. Moc chyb na bloku, ani v poli jsme toho tolik nepozvedali. Od toho třetího setu mi to přišlo takové zamrzlé, nebyl to tak uhlazený výkon jako obyčejně,“ řekl Novák v České televizi.

Posledním letošním extraligovým zápasem bude v sobotu duel Odoleny Vody se Zlínem.

Uniqa extraliga volejbalistů - 12. kolo Zlín - Karlovarsko 1:3 (-21, -20, 24, -17)

Nejvíce bodů: Čech 18, Adamec 15, Kozák 11 - Wiese 22, Rejlek 20, Vašina 16, Patočka 12.