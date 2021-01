Karlovarští volejbalisté mají v čele extraligy náskok čtyř bodů

Jihočeši jsou druzí o bod před Libercem, přičemž všechny tři týmy už se srovnaly na 17 odehraných zápasech. V Příbrami se v základní sestavě Karlovarska po delší zdravotní pauze objevil i kapitán a zkušený nahrávač Lukáš Ticháček, jenž od listopadu laboroval se svalovým zraněním.

„Jsme spokojení za tři body, pro ty jsme sem jeli. Myslím, že ty jednotlivé sety mohly být vyhrané s větším rozdílem, ale bylo to tak, jak to bylo a tři body se samozřejmě počítají,“ uvedl po zápase.

Od druhé půlky úvodního setu měli hosté navrch, druhou sadu získali propastným rozdílem 10 bodů a ve třetím dějství zvládli lépe dramatickou koncovku (25:23).

„Samozřejmě gratulace družstvu, ale byl to pro nás strašně těžký zápas po včerejšku, kdy jsme se mentálně hodně vydali, takže to byl hodně studený a profesorský výkon, tohle já moc nemám rád. Jsem vždy zastáncem toho, že se to odehraje naplno a jde se do toho. Situace byla takováto a jsme rádi, že zápas takhle dopadl,“ doplnil karlovarský trenér Jiří Novák.

Příbram během vánočních svátků odvolala kouče Petra Klára a rozloučila se s dvěma cizinci Robertem Viiberem i Martinem Pavelkou, ale omlazení Kocouři utrpěli čtrnáctou porážku z osmnácti zápasů. Od barážové pozice Zlína je dělí bod.

Vary mají kvalitnější kádr

„Prohry bolí vždycky. Samozřejmě hráli jsme s Karlovými Vary, které mají kvalitnější kádr než my, takže jsme s nimi hráli vyrovnaný volejbal do stavu čtrnáct v prvním setu,“ míní příbramský kouč Daniel Rosenbaum a dodal: „Bohužel se opět projevily naše chyby, které děláme, a které nás limitují k dosažení lepšího výsledku. Ve třetím setu jsme postavili mladé hráče, bylo tam hodně mladých a hráli jsme dobrý volejbal do stavu 23:22, pak jsme přestali plnit taktické pokyny, které jsme si domluvili a můžeme opět jen gratulovat soupeři.“

Podle příbramského kapitána Martina Böhma hrály Vary standard, přičemž je to asi o dvě třídy lepší tým než Příbram a mají vyrovnaný celý kádr. „My jsme odehráli docela dobrý první set, ve druhém jsme úplně odešli, opět výkyv v našich činnostech. Třetí set, hráli mladí hráči a vypadalo to dobře, dobrá hra a určitě slibná perspektiva do budoucna.“¨

V pátek) hostí Lvi Praha a zítra mají oba celky v Praze odvetu. Ve středu 27. ledna dohrávají utkání sedmého kola v Českých Budějovicích.