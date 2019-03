Karlovarský kapitán Hudeček: Je třeba větší odvahy, odvážnosti a nasazení

Mistrovské Karlovarsko je ve čtvrtfinále play off extraligy na pokraji vyřazení. Západočeši podruhé nestačili na Ostravu a po domácí porážce 1:3 (-11, -20, 16, -22) prohrávají v sérii na tři vítězství 0:2.

Ostrava potvrdila, že se jim proti Karlovarsku daří a po výhře na západu Čech si do třetího zápasu série vybojovala postupový mečbol. Karlovarsko dokázala porazit i počtvrté v sezoně a potřetí v tomto měsíci. V pátek ve Varech svěřenci Jana Václavíka vyhráli ještě výrazněji než v úterý doma, kde mistra zdolali v tie breaku. Další šanci budou mít ostravští dnes v Ostravě před TV kamerami.

Karlovarsko zrazuje psychika

„Katastrofický vstup do zápasu nám vzal zbytek určité sebedůvěry, která v nás zůstala. I když jsme se další tři sety rvali, tak to na dobře hrající Ostravu nestačilo,“ posteskl si karlovarský trenér Jiří Novák.

Už v prvním setu bylo jasné, že Karlovarsko není v pohodě, prohrálo jej 11:25 a ani druhý set nepřinesl zlepšení, domácí prohráli 20:25. „Bohužel první dva sety jsme neměli vůbec nic, čím by jsme Ostravu potrápili,“ uznal karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Naopak na ostravské straně pokračovala euforie nastartovaná po úspěšném prvním duelu v Ostravě. Svěřenci Jana Václavíka totiž v předposledním kole základní části zvítězili nad Karlovarskem 3:1 a v úterý na to před svými fanoušky navázali. Tie break získali jednoznačně 15:8.

„V prvním a čtvrtém setu nám nešel servis a neměli jsme se od čeho odrazit. Ve vítězných setech jsme vsadili na nesmírnou bojovnost, hodně míčů jsme pochytali v poli. Musím pochválit naše útočníky, jak se vypořádali s bloky soupeře,“ řekl po prvním utkání ostravský kouč Václavík.

Drama v Ostravě, tady ne

„Pro diváky to byl na úvod play off výborný zápas na pět setů. My jsme strašně málo vytěžili z toho, kdy jsme Ostravu odtáhli od sítě. Málo jsme ubránili na síti, v tom byla Ostrava lepší. Měla i větší nasazení při obraně v poli,“ hodnotil trenér Karlovarska Jiří Novák.

Ve Varech pokračovala ostravská pohoda. „Fantastické první dva sety, ve kterých jsme na Karlovarsko vlétli,“ pochvaloval si začátek zápasu kapitán Jan David. „Moc důležité první dva sety, hráli jsme koncentrovaně, výborně jsme komunikovali a dodržovali, co jsme se dohodli,“ doplnil trenér Jan Václavík.

Až třetí set poněkud nalil karlovarským příznivcům krev do žil. Domácí jej vyhráli 25:16. „Začali jsme bojovat,“ potvrdil kapitán Ondřej Hudeček. „Bohužel ve třetím setu jsme trochu polevili a podcenili to. Tím jsme dali šanci domácím, aby se rozehráli,“ připustil jeho ostravský protějšek Jan David. „Ukázalo se, jaké možnosti široké lavičky má trenérský protějšek Jiří Novák. Kluci, co tam přišli, začali vzdorovat a vyhráli třetí set,“ poukázal ostravský kouč Václavík.

Čtvrtý set dospěl do dramatické koncovky, ale tu Vary nezvládly a po prohře 22:25 prohrály celý zápas. „Začali jsme bojovat, ale bohužel zatím v této sérii pokaždé, když jsme prohrávali, jako třeba ve čtvrtém setu nebo v Ostravě, tak se nikdy nedokážeme vrátit do zápasu. Je třeba větší odvahy, odvážnosti a nasazení, abychom Ostravu porazili a vrátili sérii domů,“ myslí si karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

„Čtvrtý set byl hodně vyrovnaný, ale dokázali jsme urvat koncovku,“ komentoval jeho ostravský protějšek Jan David poslední set. „Zlaté vítězství pro nás. Přejeli jsme Vary, které se nezdály v dobré kondici. Domácím pomohla bohatá lavička. Hodně se vystřídalo a kluci to zvedli, ale z naší strany odvážně odehraná koncovka čtvrtého setu a to rozhodlo,“ doplnil ostravský kouč Jan Václavík.

Jihostroj má mečbol

Druhou výhru přidaly také favorizované České Budějovice proti Ústí nad Labem, další dvě série jsou vyrovnané. Na domácí výhru 3:0 s Ústím navázal vítěz základní části Jihostroj České Budějovice. Soupeře, jenž absolvoval dlouhé předkolo s Příbramí, porazili Jihočeši na jeho hřišti 3:1 a v pondělí mohou stvrdit postup do semifinále.

Třetími duely určitě neskončí zbývající dvě série. Brno oplatilo Kladnu úvodní porážku 0:3 stejným výsledkem a srovnalo skóre, úspěšný celek z předkola Odolena Voda zdolala 3:1 druhé mužstvo základní části Liberec a také ona vyrovnala na 1:1.