Volejbalové mistry z Karlovarska povede v příští sezoně Martin Kop

Bývalý reprezentační smečař Martin Kop začal sbírat trenérské zkušenosti v Rakousku, kde zároveň končil svou hráčskou kariéru. V zemi jižních sousedů vystřídal postupně tři kluby a působil i u reprezentace juniorů. Tým hotVolleys Vídeň dovedl k titulu v nejvyšší soutěži i ve Středoevropské lize MEVZA. V české extralize byl Kop hlavním trenérem Příbrami a Odoleny Vody, s níž v loňské sezoně postoupil do extraligového semifinále.

Profil Martin KOP narozen 8. dubna 1969

hráčské úspěchy: 5x na ME; 3. místo v Poháru CEV; 5 extraligových titulů; vítěz Českého poháru

klubová kariéra: RH (Olymp) Praha; Odolena Voda; Rennes (FRA); Hees (BEL); Cannes (FRA); hotVolleys Vídeň (AUT)

hlavní trenér: hotVolleys Vídeň (AUT); Waldviertel (AUT); Amstetten (AUT); Příbram; Odolena Voda

trenér reprezentace: od 2020 asistent trenéra české reprezentace mužů

trenér Karlovarska: od 1. července 2023 hlavní trenér; v sezoně 2022/23 asistent trenéra

„Měli jsme na stole mnoho jmen z Česka i ze zahraničí,“ prozradil Jakub Novotný, předseda VK ČEZ Karlovarsko. „Po zevrubné analýze jsme se rozhodli pro pokračování české cesty, a tak bude do funkce hlavního trenéra jmenován Martin Kop. Působí jako asistent Jiřího Nováka v klubu i u reprezentace a zároveň má sám zkušenosti s vedením týmů i jako hlavní trenér.“

Jiří Novák uzavírá své angažmá na západě Čech po osmi letech, důvodem je jeho plný úvazek u národního mužstva. Rok před ním vedl Karlovarsko Petr Brom, a tak je Martin Kop v pořadí třetím hlavním trenérem v historii klubu. „Jsme naprosto přesvědčeni o jeho trenérských kvalitách a schopnostech a věříme tomu, že s naší pomocí bude schopen vést i velký tým,“ uvedl na Kopovu adresu předseda Novotný. Manažer a spolumajitel klubu Jan Meruna doplnil: „Jsem rád, že ve funkci hlavního trenéra našeho A-týmu bude působit ten, který zdejší prostředí zná a sdílí filozofii i sportovní nastavení klubu. Pevně věřím, že Martin Kop hladce naváže na kvalitní práci trenéra Jiřího Nováka.“

Díky intenzivní spolupráci Nováka s Kopem na klubové i reprezentační úrovni se dá očekávat, že se tvář a herní projev áčka Karlovarska příliš nezmění. „Ani já to nečekám, na druhou stranu se to bude odvíjet i od složení družstva na novou sezonu, které se bude teprve tvořit,“ poznamenal Kop. „Teď ale máme před sebou ještě společný zbytek sezony, a to se pro nás absolutně nic nemění. Vím, co je moje práce, té se budu stoprocentně věnovat.“