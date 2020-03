Třetí porážka Karlovarska. Dost nečekaně od Příbramí

Vašina: Nejlepší hráč utkání. Je to hořké Nejlepším hráčem karlovarského celku v duelu s Příbramí byl vyhlášen smečař Lukáš Vašina.

„Je to hořké. Prohráli jsme. Sice nejlepší hráč utkání, ale vyměnil bych to klidně za naše vítězství nebo alespoň za lepší výkon,“ říkal po zápase dvacetiletý volejbalista. Příbram si už před utkáním pojistila účast v předkole play off a hrála uvolněně. Naproti tomu karlovarští fanoušci svůj tým nepoznávali. „Nebyl to náš výkon, naše hra. Příbram potřebuje body, bylo to na nich vidět. Dobře hráli, bránili, dařilo se jim všechno, na co sáhli, měli více volejbalového štěstí,“ myslí si Lukáš Vašina. Zápas byl třetí v řadě, co Karlovarsko prohrálo, to v dosavadním průběhu sezony nepoznalo. „Bojujeme s tím, doufám, že si to vybereme teď a pro play off budeme v pohodě.“ Možná že se na výkonu podepsala únava, v úterý hráli karlovarští volejbalisté čtvrtfinále evropského Vyzývacího poháru v turecké Ankaře. „Nemůžeme si na to stěžovat. Měli jsme dva dny na zregenerování. Cestování ideální není. Dvě hodiny letíte z Ankary do Istanbulu, potom dvě a půl do Prahy, než dojedete domů je půl dvanácté. Máte jeden den na rehabilitaci, do bazénu, sauny. V pátek jsme měli jeden trénink hodinu a půl. Už nám chybí trénovat celý týden, jako jsme byli zvyklí na začátku sezony,“ popisuje mladý karlovarský smečař Lukáš Vašina.