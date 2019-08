Nová role pro Rejlka: bude kapitánem volejbalistů Karlovarska

Nového kapitána týmu určilo vedení klubu, nebo vás zvolili hráči?

Kapitána volil trenér ve spolupráci s vedením. Konzultovali to se mnou, jestli mě to nějakým způsobem nebude rozptylovat, ale myslím si, že ne, takže roli kapitána jsem rád přijal.

Jaké jsou pravomoci a kompetence kapitána A týmu Karlovarska?

Myslím si, že to bude hodně o komunikaci a vedení. K tomu budou tiskové konference a podle toho, co znám z loňska, co musel absolvovat Ondra Hudeček, jsou to i různé akce se sponzory. Ale primárně půjde o komunikaci mezi vedením a hráči.

Ve své kariéře jste působil v řadě ligových soutěží na třech kontinentech. Působil jste už někde jako kapitán?

Pro mě je to první příležitost být kapitánem, nikde v zahraničí jsem tuto nabídku neměl, vždycky tam byli starší, zkušenější hráči. Je to pro mě premiéra, je to role, kterou jsem si v životě ještě nevyzkoušel, a moc mě těší důvěra trenéra vedení.

Co pro vás znamená, že budete lídrem týmu v boji o extraligové medaile a v pohárové Evropě?

Je to pro mě velká čest, na tu roli se těším. Asi si to budu i užívat, protože nikdy nevím, který zápas nebo která sezona může být moje poslední.

Trenér Jiří Novák konstatoval, že zkušení hráči jsou na tom v úvodu přípravy na sezonu lépe než ti mladší, protože se pravidelně udržují. Kterým aktivitám jste se během léta věnoval vy?

Nemůžu říct, jestli jsou starší hráči lépe připraveni, takové hodnocení náleží trenérovi. Ale když to říkal, tak na tom asi něco bude. Já měl svoji osobní přípravu, manželka mi jako dárek k narozeninám dala služby kondičního trenéra Jirky Květoně, který se se mnou zhruba deset týdnů připravoval, jezdil jsem za ním do Prahy. Vždycky mi sestavil tréninkový plán, podle kterého jsem jel. A musím říct, že se cítím velmi dobře, první tři týdny přípravy jsem zvládl bez větších problémů, moje tělo na tu zátěž reagovalo velmi dobře, za to bych chtěl trenérovi poděkovat. Ač je to moje už dvacátá sezona, naučil mě v posilovně spoustu nových věcí, které mě zase posunuly o kousek dál.

Vnímáte už na začátku přípravy nějaké rozdíly v charakteru současného týmu proti předchozím sezonám?

Charakter týmu se po třech týdnech ještě těžko hodnotí, i proto, že zatím nejsme kompletní, chybí nám ještě několik hráčů. Nálada v týmu je ale velmi dobrá.

Jak se jeví nové posily mužstva?

Lukáš Ticháček, se kterým se znám z působení v Liberci, je velký profesionál, velký pohodář, těším se na spolupráci s ním. Marc Wilson, který k nám přišel z Ústí, je taky velký sympaťák. Myslím si, že oba dva velmi dobře zapadnou do našeho stávajícího týmu.

V čem by měla být hlavní síla Karlovarska v nadcházející sezoně?

To se těžko odhaduje, ještě jsme neměli moc volejbalu, ale slibuju si hodně od Lukáše Ticháčka, protože, jak jsem zmiňoval, je to velký profík. Hrál v několika úžasných klubech v Polsku, několikrát dokázal vyhrát ligu a je to opravdu pan nahrávač. To si myslím, že bude naše hlavní síla, stejně jako tomu bylo předloni, kdy jsme měli Grega (Ropreta). A loňský ročník měli tuhle velkou sílu zase Budějovice, a proto vyhrály, protože nahrávač je ústřední postavou a rozhoduje o výsledku.

Extraligové týmy, které aspirují na účast v play off, jsou podle předpokladů ještě silnější než v předchozí sezoně. Co očekáváte od příštího ročníku?

Jsem velmi rád, že každý rok se přední týmy snaží posílit a být stále lepší, což dělá dobré jméno české extralize. Těším se na to, že to nebudou jednoduché zápasy. Čím těžší, tím je to pro mě lepší, člověka to i víc baví, víc motivuje a posouvá ho to dál. Očekávám pěkné a vyrovnané zápasy a doufám, že to bude i dramatické, aby si to diváci pořádně užili a chodili na extraligové zápasy. A v neposlední řadě čekám samozřejmě taky to, že budeme zase bojovat o titul, jako tomu bylo v předloňské sezoně.