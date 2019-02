Karlovarští volejbalisté doufají, že odstartovali novou vítěznou cestu

Tým Karlovarska tak v uplynulém týdnu konečně zastavil sérii porážek. Vítězstvím v Benátkách navázal na úspěšné utkání Českého poháru v Ostravě.

„Doufejme, že už výhra v odvetném zápase poháru v Ostravě odstartovala naši vítěznou cestu a začneme se zvedat z toho marastu, ve kterém jsme byli,“ věří libero Daniel Pfeffer.

Polský smečař bodoval

Třinácti body k výhře v Benátkách pomohl polský smečař Lukasz Wiese, jenž se k západočeskému týmu připojil před týdnem.

„Je to technicky šikovný hráč, určitě nám pomůže, myslím si, že do našeho kolektivu zapadá dobře,“ hodnotil svého spoluhráče Pfeffer.

Obhájci extraligového titulu nepřipustili dramatickou koncovku v žádném setu a očekávanou výhru získali přesvědčivě za 69 minut. Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl patnáctibodový smečař Marek Zmrhal, který vykázal neobvykle vysokou úspěšnost útoku 71 procent. Ofenzivním parťákem byl Zmrhalovi polský smečař Lukasz Wiese.

Rozhodl kvalitní servis

Benátky, které jsou v tabulce poslední, měly pocit jako Karlovarsko, když hraje Ligu mistrů. „Jednotlivé sety jsme vždy prohráli okolo dvacítky. Karlovarsko nás vždy v důležitých momentech utkání zatlačilo kvalitním servisem,“ všiml si hrající trenér Benátek nad Jizerou Vladimír Němeček.

Pro Karlovarsko bylo ovšem důležitější něco jiného. „Jsme rádi, že jsme potvrdili roli favorita. Tyto zápasy nejsou někdy úplně jednoduché. Ani bych neřekl, že utkání bylo odehráno v nějakém pěkném tempu, co se týká emočního náboje. Ale pro nás je v současné době nejdůležitější výhra,“ přiznal trenér Jiří Novák. Vždyť tým na tu ligovou čekal od 29. prosince, kdy doma porazil Brno. I když ideální to stále není.

„Myslím si, že v našem výkonu jsou ještě dost velké rezervy, ale jsme spokojeni s výsledkem a budeme se snažit takto pokračovat dál,“ připojil karlovarský kapitán Ondřej Hudeček.

Karlovarsko mělo na rozdíl od jiných zápasů trochu štěstí v koncovkách setů. „První set byl vyrovnaný až do koncovky. Potom jsme dostali eso a byl konec. Druhý set -zde jsme bohužel od začátku tahali za kratší konec. I když jsme se v závěru trochu zlepšili, tak to už na hosty nestačilo. Třetí set, ten byl nejvyrovnanější. V koncovce zase ale přišly dvě naše zbytečné chyby na přihrávce a na útoku, a to byl ten rozdíl mezi námi a Karlovarskem,“ popisuje Vladimír Němeček, hrající trenér Benátek nad Jizerou.

„Jen se ukázalo přesně to, co nás trápí ve většině zápasů. Nedokážeme se vyhnout některým pasážím, kde uděláme šňůru bodů, kde nám soupeř bodově ujede a nám už se potom nepodaří to v koncovce dotáhnout a trochu to zdramatizovat. Hosté vždy trefili servis a udělali si náskok, který si potom udrželi do konce jednotlivých setů,“ doplnil Michal Sukuba, kapitán Benátek nad Jizerou a bývalý kapitán Karlovarska.

„Byla to pro nás povinná výhra, už si nemůžeme dovolit nikde ztrácet body,“ uvedl po utkání libero Karlovarska Daniel Pfeffer.