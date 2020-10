Liga mistrů: Karlovarsko může hrát doma, dostalo výjimku

Které konkrétní podmínky pro pořadatele Ligy mistrů by měla Evropská volejbalová konfederace zmírňovat v souvislosti s opatřením států v boji proti pandemii koronaviru?

Evropská volejbalová konfederace by měla pomáhat hlavně v tom, aby situace byla co nejjednodušší pro kluby. Všechny kluby nesou obrovskou zátěž, nejen ekonomickou, ale i organizační. Troufám si tvrdit, že kluby jsou obecně páteří volejbalu. Souhlasím s tím, že CEV musí nastavit určitá pravidla soutěže, například Ligy mistrů jako produktu. Jen by to nemělo být kontraproduktivní.

Například?

Proč se musí hrát ve velkých halách a na top stadionech, když celá Evropa řeší problémy s koronavirem COVID19 a někde, například v Česku, se nesmí hrát s diváky, anebo jen s velmi omezeným počtem? Proč bych měl platit zimní stadion a ztrácet i výhodu domácího prostředí, když mi svými parametry vyhovuje naše míčová hala. To je flexibilita, která mi u CEVu trochu chybí.

Podali jste tedy za VK ČEZ Karlovarsko žádost o udělení výjimky?

Ano, situaci řešíme. Pomáhají nám v tom představitelé Českého volejbalového svazu, kteří jsou v tomto ohledu na naší straně. My už tak trpíme odlivem diváků a tím i peněz. Přišlo by mi naprosto nelogické platit ještě za obrovskou halu, kterou stejně nemohu naplnit. Proti Civitanově před dvěma lety jsme do KV Areny dostali 3200 lidí, ale obávám se, že v těchto časech je to nereálné, i kdyby to někdo náhodou povolil. Potřebovali jsme mít situaci vyřešenou a vědět, na čem jsme, protože všechno má své konsekvence.

Konzultovali jste situaci i s jinými kluby ze zahraničí?

S jinými kluby situaci samozřejmě konzultujeme. U nás hlavně s Jihostrojem, venku pak já osobně hlavně s polskými družstvy a momentálně i s klubem VfB Friedrichshafen, který měl se svou halou taky problém.

Kromě požadavků na diváckou kapacitu Hala míčových sportů všechna ostatní kritéria splňuje?

Ano, nesplňujeme jen počet míst pro diváky podle reglementu pro čtvrtou fázi Ligy mistrů. Tři tisíce lidí do míčovky nedostaneme, na základě nařízení vlády ani nesmíme. Předtím bylo tisíc lidí, teď je nula. Proto jsme požádali o výjimku.

Jaká je globální situace ve volejbale s ohledem na COVID-19?

Samozřejmě čelíme a budeme čelit velkému výpadku příjmů ze vstupného. To Český volejbalový svaz řeší s Národní sportovní agenturou, stejně tak se zabývají otázkou fungování programu Covid-Sport. Velké sporty to řeší velmi intenzivně a já doufám a přeji si, aby něco zbylo i na nás. Jinak to pro některé kluby může být hodně složité.