Karlovarsko útočí na medaile. Určitě jsme lepší než loni, hlásí Novotný

„V šatně jsem hráčům řekl, že chci vidět absolutní nasazení ve všech zápasech, a to zejména u domácích. Chci vidět charakter týmu a konstruktivní řešení problémů, které přijdou,“ popisuje svůj předsezonní proslov k týmu Jakub Novotný, prezident VK ČEZ Karlovarsko.

Co zásadního se v klubu změnilo od ukončení minulé sezony?

Změnilo se vedení klubu, které opustil Jan Meruna. Odešel jak ze spolku, tak ze servisní společnosti, ale zůstává členem klubu. Tímto bych chtěl Honzovi poděkovat za jeho obětavou práci pro klub, byl jedním ze zakladatelů. K našemu áčku také přišel nový trenér a výrazně se změnila i sestava týmu. Co však zůstalo, je touha vyhrávat a víra ve vlastní práci.

Karlovarsko bude v této sezoně hrát extraligu, národní pohár i evropský Challenge Cup. Která ze soutěží je pro vás nejdůležitější?

Samozřejmě česká extraliga, chceme se vrátit na medailové pozice. Následuje Český pohár, kde, na rozdíl od předchozích let, začínáme v dřívějších kolech. Naším cílem je dostat se minimálně do semifinále. A v evropském poháru chceme projít alespoň přes jedno kolo a poté narazit na kvalitnějšího soupeře. Ve všech soutěžích chceme uspět, stejně jako tomu bylo v minulých sezonách.

Jak se při vedení týmu projevuje nový kouč Stefano Mascia a jeho rukopis?

Bohužel nemůžu být přítomný na každém tréninku, a tak nejsem osobou, která by to mohla zhodnotit technicky. Je však patrné daleko tvrdší vedení týmu než loni. Máme jasně vymezené cíle, co chceme a co ne. To platí na hřišti i mimo něj. Neříkám, že všechno hned zaklapne a že všechny metody jsou správné, to ještě teď nemůžu posoudit. Ale minimálně je vidět jasná vize.

Fanoušci Karlovarska jsou tradičně hladoví po úspěchu. Má vaše mužstvo na to, aby opět hrálo o extraligový titul?

V přípravě jsem neviděl naživo největší adepty na mistrovský titul, kterými jsou obhájci z Českých Budějovic a Lvi Praha, takže nemůžu posoudit konkurenci. Vím, že naše družstvo je poskládané tak, jak jsme to nejlépe mohli udělat v rámci finančních možností a know how. Určitě vím, že bude lepší než loni. Zda to bude stačit na titul, to se uvidí. Liga bude mít velmi silný střed tabulky, takže každé utkání bude náročné.