Volejbalisté Karlovarska ještě v přípravě nenašli soupeře

„Moc to neznamená. Je to lepší než prohrávat, ale družstva ještě nejsou kompletní a pořád to jsou jakoby přátelské zápasy. Nepřikládal bych tomu takovou váhu,“ brzdí optimismus karlovarský trenér Jiří Novák.

Na prvním turnaji v Kladně Karlovarsko porazilo Nancy (Francie), VK Kladno i Příbram. Teď byli soupeři papírově silnější.

„Je vidět malý posun. Hráli jsme o trochu lépe než na Kladně, ale to je dané tím, že jsme hráli doma v naší hale, na níž jsme zvyklí. Uvidíme o víkendu v Liberci, kdy ten turnaj by měl být zase o něco kvalitnější,“ říká kouč.

Klání v Liberci už bude generálkou na extraligu. „Letos nám to vyšlo tak dobře, že turnaje nám výkonnostně gradují a ty nejlepší a nejkompletnější soupeře budeme mít týden před ligou. Je to náhoda, že nám to takto vyšlo. Nebyl to záměr,“ odmítá manažerský majstrštych při skladbě letní přípravy.

Jsem strašně rád, že jsme takto začali, jásá kapitán První setkání fanoušků s týmem dopadlo v Karlových Varech na výbornou. Hráči VK ČEZ Karlovarsko vyhráli v těžké konkurenci Velkou cenu porcelánu. „Jsem strašně rád, že jsme takhle začali, že jsme zvítězili na Kladně i před domácím publikem, to je pro nás důležité,“ těšil se kapitán týmu Filip Rejlek. Karlovarský turnaj otevřel zápas domácího mužstva s bundesligovým Giesenem. Duel hraný na tři sety skončil 2:1 ve prospěch Karlovarska. „Všichni hráči prokazovali, že chtějí hrát a že se chtějí porvat,“ kvitoval Rejlek. „V sestavě se prostřídali všichni včetně hráčů z béčka, myslím, že trenér mohl být spokojený, protože nasazení tam bylo. To, co nám trenér po turnaji na Kladně vytýkal, toho jsme se teď až na jednu rotaci vyvarovali, to je v téhle fázi normální.“ Na závěr prvního dne turnaje porazili volejbalisté Karlovarska extraligové vicemistry z Liberce 2:1 na sety. A stejným poměrem završili v pátek vítězné tažení proti republikovým šampionům, Jihostroji České Budějovice. „Oproti turnaji na Kladně se zlepšila naše souhra, nicméně chyb jsme se nevyvarovali,“ uznal kapitán Karlovarska. „Například proti Budějovicím jsme měli sérii šesti negativních balonů, ve kterých jsme hodně ztratili. Vítězství je potěšující, vždycky je dobré vyhrávat, tým to povzbudí, ale nedá se z toho vycházet, stále musíme pracovat na odstraňování těch výpadků. Nicméně moc si vážím toho, že kluci tak makali. Kdyby to tak šlo dál, budu jenom spokojený a role kapitána se mi bude líbit.“

Na Velké ceně porcelánu chtěl podle manažera klubu Ondřeje Hudečka rozdělit role v týmu. „Role jsou jasně dané, v turnaji ukázali i mladší hráči, že svoji roli v týmu mají. Musím pochválit všechny hráče, splnili, co jsme chtěli hrát a byl vidět posun v činnostech, které trénujeme,“ upřesňuje Jiří Novák.

Jeho tým porazil bundesligový Giesen, Duklu Liberec i Jihostroj České Budějovice 2:1. Všechny zápasy se hrály na tři sety. „Vždy po dvou vyhraných jsem protočil sestavu a dal tam mladíky, aby si zahráli. Jsem spokojen s prezentací družstva,“ vysvětluje karlovarský kouč.

Na obou turnajích Karlovarsko porazilo i zahraniční účastníky, v Kladně to byli Francouzi z Nancy. „Sice je to druhá liga, ale kvalitu mají. Nám se zápas proti nim extrémně povedl, porazili jsme je 3:0,“ říká Novák. V Karlových Varech hrál bundesligový Giesen. „Sice hraje na chvostu, ale vždy je důležité poměřovat se i s týmy, které tolik neznáme, než jen z české ligy.“

Poslední přípravou před extraligou bude o víkendu turnaj v Liberci. „Bude to trochu ještě ve fázi zkoušení, pořád nám ještě chybí hráči,“ přiznává karlovarský kouč. Slovák Marcel Lux by se měl už vrátit, protože tým vypadl na ME už ve skupině, nešťastně. Po výhrách nad Španělskem 3:2 a Rakouskem 3:1, nestačili na Srbsko, Belgii a Německo a nakonec na jejich úkor postoupili ze čtvrtého místa Španělé.

To návrat Vojtěcha Patočky ještě není upřesněn, i když s českým týmem vypadl v osmifinále. „I kdybychom byli kompletní, tak si potřebujeme vyzkoušet různé varianty a nechci, abychom jeli jen na jednu variantu, chci, aby se mi ukázali ještě všichni,“ dodává Jiří Novák.