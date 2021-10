Volejbalisty Karlovarska čeká první domácí duel, dorazí Liberec

Podle prvních výsledků se zdá, že zatím se daří. V prvním extraligovém zápase vyhráli v Odoleně Vodě 3:1. V sobotu přijde těžší zkouška, první domácí utkání a soupeř z úzké špičky – Dukla Liberec.

Klub připravuje pro diváky velkolepý sportovně-společenský večer. „Fanoušek se může těšit na výborný volejbal a hned potom i vynikající muziku v podobě koncertu Support Lesbiens. Všechny srdečně zvu na otevření nové sezony,“ láká manažer Ondřej Hudeček na sobotu do Haly míčových sportů. Zápas začíná v 17 hodin.

Úvodní extraligový duel zvládli, Karlovarsko v Odoleně Vodě získalo první dva sety, ale domácí se nevzdali. V třetí sadě snížili a také ve čtvrté byli obhájcům titulu vyrovnaným soupeřem. Závěr však i díky celkovým 22 bodům univerzála a nejlepšího hráče minulé sezony Patrika Indry lépe zvládlo Karlovarsko.

„Odolka se představila v tom nejlepším světle, o to má naše vítězství větší cenu. Vyhráli jsme, protože jsme se v koncovkách s výjimkou třetího setu vyvarovali zbytečných chyb,“ řekl trenér Jiří Novák a pokračoval.

„Vítězství se počíná, i když od stavu 2:0 a 12:9 pro nás jsme se dostali nepochopitelně do nějakého psychického tlaku, nebyli jsme schopní dát servis, nebyli jsme schopní přihrát a v podstatě se skoro nehrálo. Nakonec nás mladý Fišer vytáhnul do koncovky čtvrtého setu do plus tři body a už jsme to dohráli.“

Poprvé navlékl kapitánskou pásku, služebně nejstarší karlovarský hráč, libero Daniel Pfeffer. „Z pohledu hráče ze hřiště to nevypadalo jako hezký zápas. My jsme se hrozně trápili na servisu, nebyla činnost, která by nám vyloženě šla a Vodolka zacítila šanci a hrála dobře, jak už je v jejich hale zvykem. Tady to bude mít těžké každý a my jsme rádi za tři body, protože se dá říct, že se štěstím.“

„Škoda prohraných koncovek druhé a čtvrté sady, kde jsme chybovali, což nás stálo lepší výsledek,“ uvedl kouč Odoleny Vody Pavel Satoranský. Jeho kolega Martin Kop připojil.

„V prvním utkání v extralize z naší strany to nebyl špatný výkon, ale lepší výsledek nás stály naše nevynucené chyby. Škoda, že si ani jeden z trenérů nemohl vzít challenge. Koncovky byly vyrovnané a gratuluji Karlovarsku ke třem bodům a přeji jim hodně štěstí do kvalifikace o Ligu mistrů.“

Jaké jsou celkové ambice Karlovarska do sezony, v níž obhajuje titul odtajnil předseda klubu Jakub Novotný. „Obhajujeme mistrovský titul čili musíme mít vysoké ambice. U nás se to nemění nikdy, máme vysoké ambice, ale respektujeme sílu soupeřů. A víme, že každý chvilku tahá pilku. Navíc nám hned na začátku října začíná kvalifikace na Ligu mistrů s mistrem Rumunska, což taky bude velmi těžké. Zde chceme udělat vše proto, abychom se probojovali třemi koly do základní části. Systém je krutý, loni jsme byli v základní skupině, letos už musíme hrát kvalifikaci.“