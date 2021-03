Z lavičky to bylo náročný. Karlovarský Indra si zkusil role maroda i opory

Teď má čas na důkladné doléčení, do semifinále vstoupí Karlovarsko v pondělí 22. března s vítězem série VK Ostrava - Dukla Liberec, která jako jediná ještě není rozhodnutá.

Před startem čtvrtfinále jste vyděsil volejbalové příznivce zraněním. Co se přihodilo?

Při tréninku jsem udělal špatný pohyb a lehce jsem si natáhl vazy v kotníku. Zranění naštěstí není tak vážné, jak se možná na začátku zdálo.

Teď už jste stoprocentně fit?

Všechno se hojí dobře, věnuju hodně času regeneraci a rehabilitaci a už snad v následujících dnech začnu stoprocentně trénovat a budu snad co nejdříve připraven.

Jaké pro vás bylo sledovat první zápas play off, aniž jste mohl do zápasu zasáhnout?

Z lavičky je to náročný, člověk je víc nervózní, protože má nad tou hrou víc času přemýšlet, než když je na hřišti. Vidí všechny ty chyby, zvenku je to vidět ještě dvakrát tolik. Byl jsem o hodně nervóznější, ještě když se to první utkání pro nás nevyvíjelo úplně dobře. Naštěstí to dobře dopadlo, ale doufám, že budu brzo zpátky na hřišti, abych nemusel tyhle nervy zažívat.

Co vašim spoluhráčům na hřišti chybělo, že se z utkání stalo takové drama?

Kladno první dva sety podalo velice dobrý výkon, vycházelo jim podání, vůbec nekazili, prakticky jim vycházelo vše, na co sáhli. Nicméně my jsme předváděli trošku svůj podprůměrný výkon. Zjistili jsme, že to nebude stačit, takže od třetího setu jsme přidali, přitlačili jsme na podání a pak ten zápas vypadal úplně jinak.

Druhý zápas v kladenské hale přinesl čtyři vyrovnané sety. Bylo to pro vás varování?

Čekali jsme, že v jejich hale s nízkým stropem půjdou tvrdě do podání, což se potvrdilo. První set jsme na to lehce doplatili, ale pak jsme si to už začali trošku hlídat, tlumili jsme to jejich podání a vyhráli jsme tři šťastné koncovky.

V čem vás může série s Kladnem posílit?

Ponaučíme se. Kladno nám ukázalo, že v play off je to prostě něco jiného než v základní části. Je to jiná soutěž, všichni se na to připraví, jak nejlépe můžou. Jsem rád, že to byla s Kladnem těžká série, doufám, že budeme připraveni na semifinále.