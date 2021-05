Volejbalový šampion Karlovarsko posiluje na smeči i na bloku

Jakub IHNÁT Narozen: 22. října 1996 Výška: 192 cm Post: smečař Reprezentace: Slovensko Sezona 2020/21: VK Ostrava (od 2019) Předchozí kluby: VK Prievidza; Spartak Myjava; VKM Žilina Klubové tituly: mistr Slovenska 2019 Reprezentační úspěchy: účast na ME 2019 Zajímavost: Jakub Ihnát startoval na ME do 22 let v plážovém volejbale, ve dvojici s Patrikem Pokopcem skončili na 9. místě. Pramen: VK ČEZ Karlovarsko