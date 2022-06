Nahrávač Kasan bude v týmu Karlovarska krýt záda zkušenému Keeminkovi

Tři sezony strávil v Ústí nad Labem, se kterým to dotáhl do extraligového čtvrtfinále a zahrál si i v pohárové Evropě. Teď stojí nahrávač Jan Kasan před ještě větší výzvou, získal totiž angažmá v mistrovském Karlovarsku. „Přicházím na pozici druhého nahrávače, a jakou roli si v týmu najdu nebo jakou mi dá trenér, to asi uvidíme až v průběhu sezony,“ říká čtyřiadvacetiletý rodák ze Znojma.

Kdy jste se vlastně dověděl o nabídce Karlovarska?

S Karlovarskem jsme jednali o vzájemné spolupráci již dříve, ale byl jsem domluvený s ústeckým klubem na víceleté spolupráci. Navíc jsem potřeboval dokončit studium.

A když už byla konečně „ruka v rukávě“, jak jste reagoval?

Když ta nabídka přišla těsně před koncem letošní sezony, tak jsem neváhal. Jsem rád, že to nakonec klaplo.

Jaká změna to bude po třech letech strávených v Ústí nad Labem?

Domů do Znojma to budu mít pořád daleko, takže v tomto ohledu asi žádná (smích). Ne, jsem ústeckému klubu vděčný, že mi před třemi lety dali pozvánku do extraligového volejbalu. A nyní mám možnost poznat tu nejvyšší úroveň v mistrovském klubu. Jsem plný očekávání, cítím respekt, ale moc se na to těším.

Jaká by měla být vaše role v novém týmu?

Přicházím na pozici druhého nahrávače, a jakou roli si v týmu najdu nebo jakou mi dá trenér, to asi uvidíme až v průběhu sezony. Hlavně se chci posunout jako hráč. A na to je Karlovarsko pod vedením trenéra Nováka tou nejlepší možností.

Jak se znáte s prvním nahrávačem Wesselem Keeminkem? Už jste spolu v kontaktu?

Zatím se známe jen přes síť. Je oproti mně starší a zkušenější nahrávač, od kterého se mám jistě co naučit, a navíc působí jako fajn člověk.

Na podzim vás nově čeká i Liga mistrů. Co to pro vás znamená?

Minulou sezonu jsme s Ústím nakoukli do CEV Cupu, ale Liga mistrů je úplně jinde. Je to možnost hrát proti těm největším jménům světového volejbalu, moc se na tu zkušenost těším.

Už máte představu, kde a s kým budete v sezoně v Karlových Varech bydlet?

Do Karlových Varů se stěhujeme s přítelkyní, musím poděkovat vedení klubu, že nám zařídili bydlení, je to pro nás velká pomoc.