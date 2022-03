Trenér Karlovarska: Na krásu to moc nebylo, ale výhra se počítá

Volejbalisté Karlovarska si v předposledním kole extraligy odvezli dva body z Kladna za výhru 3:2 a opět těsně vedou tabulku. „Vydřené vítězství, gratulace hráčům. V této hale je to vždy specifický sport. Na krásu to moc nebylo, ale výhra se počítá a na to se historie neptá,“ ulevil si po utkání Jiří Novák, trenér Karlovarska.